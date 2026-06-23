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Ανάγκη για προσωπική προστασία φαίνεται πως έχει ο Φειδίας Παναγιώτου, καθώς με ανάρτησή του στο Instagram γνωστοποίησε ότι αναζητά αστυνομικό για να ενταχθεί στην ομάδα του.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, απευθύνει κάλεσμα σε αστυνομικούς που διαθέτουν εμπειρία και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του, ζητώντας τους να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

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Στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από τη λεζάντα «Είσαι αστυνομικός; Δήλωσε το ενδιαφέρον σου στον σύνδεσμο στο προφίλ», ο Φειδίας Παναγιώτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πολυετή εμπειρία, προκειμένου να ενταχθούν στην ομάδα του και, όπως αναφέρει, να τον «προσέχουν».

Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram:

