Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 30χρονου Βούλγαρου προχώρησαν αστυνομικοί στον Πειραιά, αποτρέποντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή απάτη σε βάρος γυναίκας. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που φτάνει τουλάχιστον τις 690.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 30χρονος, μαζί με συνεργό του, προσποιήθηκαν τηλεφωνικά εκπροσώπους διωκτικής Αρχής και επικοινώνησαν με γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρήματα μέσω εκβιασμού και παραπλανητικών μεθόδων. Της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και κοσμήματα μέσα σε σακούλα και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην κατοικία της.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα είναι σύζυγος αστυνομικού και ενημέρωσε άμεσα συναδέλφους του για την απόπειρα εξαπάτησης. Ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, μετέβη στο σημείο που της είχαν υποδείξει, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή. Τη στιγμή που ο 30χρονος παρέλαβε τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο χρησιμοποιώντας ταξί και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με ακόμη έναν συνεργό του.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούνταν είτε στελέχη διωκτικών αρχών είτε άλλα πρόσωπα, εξαπατώντας και εκβιάζοντας πολίτες. Για να πείσουν τα θύματά τους, επικαλούνταν υποτιθέμενο κίνδυνο ζωής για τα ίδια ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να παραδώσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα που συγκέντρωναν μεταφέρονταν από τον 30χρονο Βούλγαρο και παραδίδονταν σε άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς κλήσης.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 30χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7.060 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μεγάλος αριθμός κοσμημάτων.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά / Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α., έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται στις 690.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.