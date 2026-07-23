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Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον εννέα θύματα, ενώ εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των γυναικών που κακοποιήθηκαν από τον δράστη ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία βιασμού το 2025, αποκαλύπτοντας ότι ο αστυνομικός χρησιμοποιούσε παράνομα το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας για να στοχοποιεί γυναίκες.

Ο 47χρονος αυτοκτόνησε τον Μάιο, λίγο μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας στην κατοικία του και την κατάσχεση ψηφιακού υλικού που περιείχε χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο.

Η ηγεσία της αστυνομίας χαρακτήρισε σοκαριστικά τα ευρήματα και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε τυχόν άλλα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει ποτέ την Police Scotland ήρθε στο φως, αποκαλύπτοντας ότι ένας εν ενεργεία αστυνομικός φέρεται να ζούσε επί τουλάχιστον 14 χρόνια μια διπλή ζωή, διαπράττοντας σειρά βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων χωρίς να κινήσει υποψίες στο επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Άλαν Γκριρ, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 47 ετών, ενώ σε βάρος του βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη αστυνομική έρευνα. Μέχρι σήμερα οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον εννέα γυναίκες που φέρονται να έπεσαν θύματά του, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος.

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Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του 2025, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα της Γλασκώβης και κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί από αστυνομικό το 2012. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε καλέσει τότε την αστυνομία για περιστατικό που συνέβη στο σπίτι της. Αφού δύο αστυνομικοί κατέγραψαν την καταγγελία της και αποχώρησαν, ένας από αυτούς επέστρεψε μόνος του λίγες ώρες αργότερα και τη βίασε μέσα στην κατοικία της.

Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Police Scotland. Μέσα από την εξέταση των υπηρεσιακών αρχείων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος είχε αποκτήσει επανειλημμένα πρόσβαση στον φάκελο της γυναίκας στο πληροφοριακό σύστημα της αστυνομίας χωρίς υπηρεσιακή αιτιολόγηση. Οι καταχωρίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και σε περιόδους που ο ίδιος βρισκόταν σε άδεια, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες σε βάρος του και οδήγησε στην πλήρη ταυτοποίησή του.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, αποκαλύφθηκαν και άλλες υποθέσεις. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη οκτώ γυναίκες που φέρονται να είχαν δεχθεί σεξουαλικές επιθέσεις από τον Γκριρ. Πέντε από αυτές εργάζονταν ως σεξεργάτριες και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχαν υποστεί ιδιαίτερα βίαιη μεταχείριση.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ένταση της βίας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εάν ο κατηγορούμενος βρισκόταν σήμερα στη ζωή, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, προέκυψε ότι ο αστυνομικός χρησιμοποιούσε συστηματικά υπηρεσίες εκδιδόμενων γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, εκμεταλλευόμενος συχνά τη θέση εξουσίας που κατείχε.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι δύο γυναίκες αστυνομικοί είχαν πέσει θύματα παραβίασης της ιδιωτικότητάς τους, καθώς ο Γκριρ τις είχε φωτογραφίσει κρυφά, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της υπηρεσίας.

Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή, ενώ ο 47χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012. Στη συνέχεια τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανακριτικές διαδικασίες.

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Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού αποκάλυψε το μέγεθος της υπόθεσης. Στις ηλεκτρονικές συσκευές βρέθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία εξετάζονται από ειδικούς. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ένα μέρος του υλικού έχει αναλυθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες καταγγελίες και να εντοπιστούν επιπλέον θύματα.

Στις 5 Μαΐου οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια του Γκριρ για την πορεία της έρευνας και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μία ημέρα αργότερα, ο 47χρονος αυτοκτόνησε, πριν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία εις βάρος του.

Η υποδιοικήτρια της Police Scotland, Λιν Ράτκλιφ, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «πραγματικά σοκαριστικά», υπογραμμίζοντας ότι ο αστυνομικός καταχράστηκε την ιδιότητά του και εκμεταλλεύτηκε γυναίκες που γνώρισε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε οποιαδήποτε γυναίκα θεωρεί ότι υπήρξε θύμα του να επικοινωνήσει με τις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε νέα καταγγελία θα εξεταστεί με απόλυτη σοβαρότητα και ότι θα παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη στα θύματα.

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