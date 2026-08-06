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Στη σύλληψη ενός αστυνομικού, που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, προχώρησαν συνάδελφοί του στη Μύκονο, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης και απείθειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιφερειακή οδό που συνδέει τον Όρμο Αγίου Στεφάνου με τον Ορνό. Ο αστυνομικός κινούνταν από τον Ορνό προς το Νέο Λιμάνι της Μυκόνου και, αφού αποβίβασε τους συνεπιβάτες του, φέρεται να άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενεργοποίησε τον φάρο και τη σειρήνα του οχήματός του προκειμένου να παρακάμψει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προσπεράσει ακινητοποιημένα οχήματα. Παράλληλα, φέρεται να κινήθηκε επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αναγκάζοντας οδηγούς και από τις δύο κατευθύνσεις να πραγματοποιήσουν ελιγμούς για να αποφύγουν πιθανή σύγκρουση, ενώ εκτιμάται ότι τέθηκε σε κίνδυνο και η ασφάλεια πεζών.

Όταν αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου του ζήτησε να τον ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα για έλεγχο, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε και δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, όπου συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.