Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μόντο Ντουπλάντις πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ωστόσο, το άλμα του στα 6,15 μέτρα δεν τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο, καθώς δεν επιχείρησε να κυνηγήσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Αιτία ήταν ένα γεύμα που είχε καταναλώσει την προηγούμενη ημέρα. Ο Σουηδός πρωταθλητής αποκάλυψε ότι το ινδικό φαγητό και συγκεκριμένα το κοτόπουλο τίκα μασάλα, τον επηρέασε σημαντικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει στομαχικές ενοχλήσεις.

Advertisement

Advertisement

«Πίστεψα ότι εάν αφαιρέσω όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν όλα μια χαρά. Δεν τα κατάφερα. Από κει και πέρα έπρεπε να κάνω πολλές διαδρομές προς την τουαλέτα», ανέφερε ο Ντουπλάντις.

Ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ χαρακτήρισε μάλιστα το περιστατικό ως ένα από τα μεγαλύτερα διατροφικά λάθη της καριέρας του.

«Ήταν το σημαντικότερο διατροφικό μου λάθος κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Ήταν το πιο βλακώδες πράγμα που έχω κάνει. Προσπάθησα να αποφύγω την καυτερή σως, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι και τρως ινδικό φαγητό πριν τον αγώνα…

Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα» συμπλήρωσε γελώντας ο υπεραθλητής του άλματος επί κοντώ.