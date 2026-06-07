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O Αρμάντ Ντουμπλάντις έμεινε στο 5.80 στο Diamond League της Στοκχόλμης και έχασε από τον Κέρτις Μάρσαλ που πέτασε τα 5.90.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα έπειτα από τρία χρόνια, από το 2023 και 40 διοργανώσεις.

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Mondo Duplantis 🇸🇪 loses a Pole Vault competition for the first time since 2023!



He only managed to clear the 5.80m bar and failed to clear 6.00m (twice) and 6.05m.



His 40-meet win streak is broken in front of a home crowd in Stockholm. pic.twitter.com/uYCCJctYQC — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 7, 2026

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Σουηδός υπερπρωταθλητής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. “Δυσκολεύομαι λίγο να βρω τα λόγια αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους ήρθαν εδώ”, είπε ο “Μόντο”.

Το κοινό παρηγόρησε τον Ντουπλάντις με ένα δυνατό ζητωκραυγασμό, πριν εκείνος συνεχίσει, με μια επική ατάκα:

“Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας για μένα και δεν θέλω να χάσω. Ταυτόχρονα, παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Δεν μπορώ να θυμώσω.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους ήρθατε εδώ, αλλά δεν ξέρω, παντρεύομαι και ελπίζω όλοι να περάσετε ένα καλό βράδυ και Σαββατοκύριακο”.