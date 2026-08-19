Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά σημείωσαν άνοδο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την Αντίπαρο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις Κυκλάδες.

Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει ανοδική τάση σε πολλές περιοχές, ενώ το ενδιαφέρον των αγοραστών από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και ισχυρό.

Στην Κρήτη καταγράφηκε σημαντική αύξηση τιμών κατά 6,9% σε ετήσια βάση, ενώ στα Δωδεκάνησα παρατηρήθηκαν έντονες μεταβολές με την Πάτμο να παραμένει η ακριβότερη περιοχή.

Παρά τη γενικότερη άνοδο, σε ορισμένα δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη καταγράφηκαν μικρές υποχωρήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης των κατοικιών.

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Νέα άνοδο καταγράφουν οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, με την Αντίπαρο να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη στις Κυκλάδες, καθώς πλέον ξεπερνά ακόμη και τη Μύκονο και κατακτά την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη.

Τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, με το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων υποψήφιων αγοραστών να παραμένει έντονο.

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Στα νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών διαμορφώθηκε στα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%. Την ίδια αύξηση σημείωσαν και τα νησιά του Ιονίου, όπου η μέση τιμή έφτασε τα 2.531 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στην Κρήτη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανήλθε στα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 6,9% μέσα σε έναν χρόνο. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι τιμές στην Κρήτη έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 50%.

Ισχυρή παραμένει και η ζήτηση από το εξωτερικό, με τους ενδιαφερόμενους από τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη θέση και να ακολουθούν εκείνοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών, ενώ ακολουθούν τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Από την ελληνική αγορά, οι Κυκλάδες παραμένουν στην κορυφή των αναζητήσεων.

Η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, βρίσκεται στις Κυκλάδες. Η Αντίπαρος εμφανίζεται πλέον ως το ακριβότερο νησί, με τη μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας να φτάνει τα 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, αφήνει στη δεύτερη θέση τη Μύκονο, όπου η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 7.059 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πάρος, με μέση ζητούμενη τιμή 5.263 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εικόνα της Αντιπάρου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της περιορισμένης προσφοράς. Από τα 149 διαμερίσματα που ήταν διαθέσιμα προς πώληση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα 104 ήταν νεόδμητα.

Η άνοδος, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις Κυκλάδες. Μύκονος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη, Σίκινος και Άνδρος εμφάνισαν μικρές ετήσιες υποχωρήσεις, από 1% έως 6%, ενώ στη Νάξο οι τιμές παρέμειναν περίπου σταθερές. Στον αντίποδα, η Αμοργός και η Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

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Στο Ιόνιο, ανοδική είναι η τάση στα περισσότερα νησιά, με εξαίρεση τα Κύθηρα, όπου καταγράφεται πτώση σε σχέση με πέρυσι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται στους Παξούς και την Κεφαλονιά. Οι Παξοί παραμένουν παράλληλα το ακριβότερο νησί του Ιονίου, με μέση ζητούμενη τιμή 3.846 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ.

Στις Σποράδες οι μεταβολές είναι μικρότερες, με τη Σκιάθο να διατηρεί την πρωτιά και τη μέση τιμή να φτάνει τα 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Αλόννησος με 2.667 ευρώ, η Σκύρος με 2.402 ευρώ και η Σκόπελος με 2.154 ευρώ.

Στην Κρήτη, Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο εμφανίζουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή του νησιού, στα 3.102 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ, το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ και το Λασίθι με 1.944 ευρώ.

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Ανοδική είναι η εικόνα και στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς όλα τα νησιά εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Η Ικαρία βρίσκεται στην κορυφή με 1.846 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν η Χίος με 1.533 ευρώ, η Λέσβος με 1.136 ευρώ και η Σάμος με 1.059 ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονες μεταβολές καταγράφονται και σε ορισμένα Δωδεκάνησα. Στη Λέρο η ετήσια αύξηση ξεπερνά το 30%, ενώ στην Κάλυμνο πλησιάζει το 20%. Παρά τις αυξήσεις, η Πάτμος παραμένει το ακριβότερο νησί των Δωδεκανήσων, με μέση ζητούμενη τιμή 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ.

Η συνολική εικόνα του δεύτερου τριμήνου δείχνει ότι η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, χωρίς όμως η τάση να είναι ίδια σε όλους τους προορισμούς. Ενώ σε αρκετές δημοφιλείς αγορές οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, σε παραδοσιακά ακριβούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, καταγράφονται μικρές διορθώσεις. Την ίδια στιγμή, η εκτόξευση της Αντιπάρου πάνω από τη Μύκονο δείχνει ότι ο χάρτης των ακριβότερων ελληνικών νησιών αλλάζει.

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