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Ο δήμαρχος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρέθηκε πεσμένος από διερχόμενο άτομο δίπλα στο σκούτερ του, ενώ επέστρεφε στην κατοικία του το βράδυ της Παρασκευής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε μακρά παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και αποτελούσε μια ιδιαίτερα γνωστή προσωπικότητα για την Αντίπαρο. Είχε εκλεγεί δήμαρχος του νησιού σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023, έχοντας επανειλημμένα την ψήφο εμπιστοσύνης των δημοτών.

Γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965 και ολοκλήρωσε το 1982 τις σπουδές του στο Λύκειο Πάρου. Στη συνέχεια φοίτησε στο ΤΕΙ Ηρακλείου, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Λογιστικής, από όπου αποφοίτησε το 1987.

Το 1990 παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο 200 ωρών με αντικείμενο τη σύγχρονη λογιστική οργάνωση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο διοργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.

Κατά την περίοδο 1991-2009 συμμετείχε σε σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σε σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου που διοργάνωσαν φορείς του κλάδου των λογιστών και υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Από τον Μάρτιο του 1993 έως τον Σεπτέμβριο του 2005 διατηρούσε φοροτεχνικό γραφείο, ενώ από το 2000 έως το 2003 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάστηκε ως υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διέθετε άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος Αντιπάρου το 2014 και επανεξελέγη το 2019 και το 2023.