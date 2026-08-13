Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ποιες περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δεν προκαλούν φορολογικό ενδιαφέρον, μετά τις συζητήσεις που προκάλεσαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media.
Μικροποσά μέσω IRIS ή τραπεζικού λογαριασμού: Οι μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.
Χαρτζιλίκι από γονείς και παππούδες: Ακόμη περισσότερο, δεν δημιουργείται ζήτημα για μικροποσά που δίνονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινά έξοδα, όπως το χαρτζιλίκι.
Η περίπτωση της φοιτήτριας από την Εύβοια: Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ο φορολογικός έλεγχος της φοιτήτριας δεν έγινε επειδή λάμβανε χαρτζιλίκι από τον παππού της. Εντάχθηκε σε ευρύτερο έλεγχο κύκλου προσώπων.
Η δωρεά από τον παππού: Ο φόρος που καταλογίστηκε αφορούσε χρηματική δωρεά που έγινε πριν από τη θέσπιση της απαλλαγής για δωρεές έως 800.000 ευρώ. Επιπλέον, βασίστηκε σε οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης, η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν μπορεί να ανακληθεί εκ των υστέρων μέσω ενδικοφανούς προσφυγής.
Με αφορμή την υπόθεση, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι άλλο οι συνήθεις μικρές οικονομικές ενισχύσεις μέσα στην οικογένεια και άλλο οι συστηματικές ή καταχρηστικές μεταφορές χρημάτων.