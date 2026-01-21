Η μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών αναγκών έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, ιδιαίτερα όταν γίνεται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών όπως το IRIS. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκαθαρίζει το τοπίο με σαφή τρόπο: Το «χαρτζιλίκι» δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης.
Ως χαρτζιλίκι ή οικονομική ενίσχυση για δαπάνες διαβίωσης νοούνται τα χρηματικά ποσά που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες, όπως:
- τρόφιμα και βασικά έξοδα,
- μετακίνηση,
- ενοίκιο ή έξοδα σπουδών,
- προσωπικά μικροέξοδα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το αν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή:
- ανήλικο, ή
- φοιτητής έως 25 ετών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική στήριξη από τους γονείς θεωρείται φυσιολογική οικογενειακή υποχρέωση και όχι μεταβίβαση περιουσίας. Ως εκ τούτου, η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα για την κάλυψη μικροεξόδων ή γενικά των δαπανών διαβίωσής τους δεν αποτελεί δωρεά.
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.
Δεν επιβάλλεται φόρος δωρεάς. Ο τρόπος μεταφοράς (IRIS, τραπεζικό έμβασμα, κατάθεση) δεν επηρεάζει τη φορολογική αντιμετώπιση.
Πότε μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται δωρεά
Δωρεά ή γονική παροχή θεωρείται η μεταφορά χρημάτων όταν:
- δεν συνδέεται με κάλυψη καθημερινών εξόδων,
- αφορά εφάπαξ ή μεγάλα ποσά,
- γίνεται για ενίσχυση περιουσίας ή αποταμίευση,
- προορίζεται για αγορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, ακινήτου, επένδυση, ή απόκτηση άλλου περιουσιακού στοιχείου
- ή όταν το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά χρημάτων δεν αντιμετωπίζεται ως χαρτζιλίκι, αλλά ως δωρεά ή γονική παροχή.
Αν ένα ποσό έχει τα χαρακτηριστικά δωρεάς αλλά δεν δηλωθεί, μπορεί να δημιουργήσει: Ζήτημα τεκμηρίων, ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων, φορολογικό έλεγχο.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογική οικονομική στήριξη των παιδιών και στη μεταβίβαση περιουσίας.