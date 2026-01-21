Η μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών αναγκών έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, ιδιαίτερα όταν γίνεται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών όπως το IRIS. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκαθαρίζει το τοπίο με σαφή τρόπο: Το «χαρτζιλίκι» δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης.

Ως χαρτζιλίκι ή οικονομική ενίσχυση για δαπάνες διαβίωσης νοούνται τα χρηματικά ποσά που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες, όπως:

τρόφιμα και βασικά έξοδα,

μετακίνηση,

ενοίκιο ή έξοδα σπουδών,

προσωπικά μικροέξοδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το αν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή:

ανήλικο, ή

φοιτητής έως 25 ετών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική στήριξη από τους γονείς θεωρείται φυσιολογική οικογενειακή υποχρέωση και όχι μεταβίβαση περιουσίας. Ως εκ τούτου, η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα για την κάλυψη μικροεξόδων ή γενικά των δαπανών διαβίωσής τους δεν αποτελεί δωρεά.

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Δεν επιβάλλεται φόρος δωρεάς. Ο τρόπος μεταφοράς (IRIS, τραπεζικό έμβασμα, κατάθεση) δεν επηρεάζει τη φορολογική αντιμετώπιση.

Πότε μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται δωρεά

Δωρεά ή γονική παροχή θεωρείται η μεταφορά χρημάτων όταν:

δεν συνδέεται με κάλυψη καθημερινών εξόδων,

αφορά εφάπαξ ή μεγάλα ποσά,

γίνεται για ενίσχυση περιουσίας ή αποταμίευση,

προορίζεται για αγορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, ακινήτου, επένδυση, ή απόκτηση άλλου περιουσιακού στοιχείου

ή όταν το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά χρημάτων δεν αντιμετωπίζεται ως χαρτζιλίκι, αλλά ως δωρεά ή γονική παροχή.

Αν ένα ποσό έχει τα χαρακτηριστικά δωρεάς αλλά δεν δηλωθεί, μπορεί να δημιουργήσει: Ζήτημα τεκμηρίων, ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων, φορολογικό έλεγχο.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογική οικονομική στήριξη των παιδιών και στη μεταβίβαση περιουσίας.