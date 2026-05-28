Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας Έλληνας ταξιδιώτης σε μια ευρωπαϊκή πόλη δεν θα χρειάζεται πλέον να ψάχνει για κάρτα, να ανησυχεί για προμήθειες ή να κάνει μετατροπές νομισμάτων μέσω τρίτων υπηρεσιών. Θα μπορεί να πληρώνει όπως ακριβώς στην Ελλάδα, με το κινητό του, μέσω ενός QR code ή με έναν αριθμό τηλεφώνου, και τα χρήματα να μεταφέρονται άμεσα από τον λογαριασμό του στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Αυτό είναι το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μέσα από τη διεθνοποίηση του IRIS, ενός συστήματος που ξεκίνησε ως ελληνική λύση άμεσων πληρωμών και εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό εργαλείο καθημερινών συναλλαγών!

Advertisement

Advertisement

Το IRIS «σπάει» τα ελληνικά σύνορα!

Η επέκταση του IRIS εκτός συνόρων αποτελεί το πιο κρίσιμο και στρατηγικό του βήμα. Η διασύνδεση με αντίστοιχα συστήματα άλλων χωρών, αρχικά σε αγορές όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, και στη συνέχεια μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως το EuroPA σε ακόμη περισσότερες χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης, δημιουργεί ένα ενιαίο δίκτυο άμεσων πληρωμών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό με την ίδια ευκολία και ταχύτητα που το κάνει σήμερα εντός Ελλάδας, χωρίς να μεσολαβούν διεθνή σχήματα καρτών και χωρίς καθυστερήσεις. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών.

Η Ευρώπη, άλλωστε, επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περιορίζοντας την εξάρτηση από διεθνείς παρόχους πληρωμών και μειώνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το IRIS, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά συστήματα, βασίζεται σε άμεσες μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, κάτι που εξαλείφει τους ενδιάμεσους και επιτρέπει συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Στην Ελλάδα, οι χρήστες του IRIS έχουν ήδη ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια, ενώ οι συναλλαγές αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό ετησίως, ξεπερνώντας τα 5 δισ. ευρώ σε συνολικό όγκο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι άμεσες πληρωμές (instant payments) αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 15% των ηλεκτρονικών μεταφορών χρημάτων, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στοχεύει σε καθολική διαθεσιμότητα έως το 2027. Παράλληλα, το κόστος μιας συναλλαγής μέσω καρτών για τις επιχειρήσεις μπορεί να φτάνει έως και το 1%-2% της αξίας της, ενώ στις άμεσες πληρωμές μειώνεται δραστικά ή μηδενίζεται, δημιουργώντας σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Τα οφέλη για τον Έλληνα πολίτη

Για τον Έλληνα χρήστη, η αλλαγή είναι άμεση είτε ταξιδεύει, είτε σπουδάζει, είτε εργάζεται στην Ευρώπη.

Πληρωμές στο εξωτερικό όπως στην Ελλάδα, χωρίς κάρτες και χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Άμεσες μεταφορές χρημάτων, 24 ώρες το 24ωρο

Απλότητα στη χρήση, με κινητό, QR code ή αριθμό τηλεφώνου

Μείωση εξόδων σε ταξίδια και αγορές από το εξωτερικό

Μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα, χωρίς εξάρτηση από μετρητά



Οι προκλήσεις, ωστόσο, δεν είναι αμελητέες! Η πιθανότητα κυβερνοεπιθέσεων, οι τεχνικές δυσκολίες στη διασύνδεση διαφορετικών τραπεζικών συστημάτων, αλλά και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον, η πλήρης μετάβαση σε ψηφιακές πληρωμές ανοίγει τη συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών… Αλλά η Ευρώπη -αν και συνήθως αργεί- στο τέλος καταφέρνει να γεφυρώσει τα χάσματα και να δώσει απαντήσεις σε όσα «θολώνουν» την καθημερινότητα του ευρωπαίου πολίτη.