Στροφή στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS έχουν κάνει οι Έλληνες, καθώς πάνω από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P με συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. ευρώ την ημέρα. Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές με την αξία τους να φτάνει τα 11 δισ ευρώ.

Ωστόσο, η 15η Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να είναι ημέρα ορόσημο για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα, καθώς θα ενεργοποιηθούν τα όρια για την μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών-φίλων (P2P), αλλά και για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και αυξημένες ατομικές επιχειρήσεις (P2Pro).

Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών τα όρια αυξάνονται στα 1.000 ευρώ, ενώ για τις μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων καθιερώνεται και μηνιαίο αθροιστικό όριο ύψος. 5.000 ευρώ. Αντίθετα, στις εμπορικές συναλλαγές μέσω IRIS Commerce, το καθεστώς παραμένει χωρίς χρηματικά όρια.

Το IRIS είναι μια ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει:

IRIS P2P: πληρωμές από άτομο σε άτομο

IRIS P2Pro: πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

IRIS Commerce: πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα «IRIS Παντού» – Το νέο μεγάλο mileston

Πληρωμές προς επαγγελματίες

Εντυπωσιακή είναι και η υιοθέτηση του IRIS P2Pro από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις καθώς περισσότεροι από 580.000 επαγγελματίες έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα. Πρωταθλητές είναι οι κλάδοι της υγείας, της αισθητικής και οι τεχνικές ειδικότητες. Η άμεση πληρωμή μέσω ΑΦΜ, κινητού ή QR code απλοποιεί τη διαδικασία, μειώνει το κόστος και ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

IRIS Commerce

Το IRIS Commerce, που είναι διαθέσιμο σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στη χώρα από την 1η Δεκεμβρίου του 2025, έχει κάνει την Ελλάδα την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με καθολική αποδοχή πληρωμών account-to-account σε POS και e-shops. Σήμερα, περισσότερα από 1,2 εκατ. POS και περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής, η οποία επιτρέπει συναλλαγές χωρίς κάρτα, μέσω απλής σάρωσης QR code από το mobile banking του χρήστη.

Εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του 2025, οι συναλλαγές IRIS θα φτάσουν τα 120 εκατομμύρια, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ προέρχονται από το IRIS Commerce. Μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευαν περίπου το 40% των μεταφορών πίστωσης στη χώρα, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ένταξη του IRIS στο EuroPA

Όπως υπογράμμισε η κα Καμπουρίδου, η ένταξη του IRIS στο κοινό δίκτυο EuroPA, σε συνεργασία με συστήματα όπως το Bizum, το Blik και το Twint, θα δημιουργήσει ένα ενιαίο κοινό πλέγμα άμεσων πληρωμών με πάνω από 100 εκατ. χρήστες σε δέκα χώρες.

Το εγχείρημα ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον ψηφιακών συναλλαγών χωρίς σύνορα, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του και τους Έλληνες να μπορούν να πληρώνουν ψηφιακά σε όλη της Ευρώπη και θα φέρνει κοντά πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η ΔΙΑΣ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα για το 2026 όχι μόνο την τεχνική διασύνδεση του IRIS με τα ευρωπαϊκά σχήματα άμεσων πληρωμών, αλλά και τη σταδιακή ενοποίηση της εμπειρίας χρήστη, ώστε οι συναλλαγές –εντός και εκτός Ελλάδας– να πραγματοποιούνται με την ίδια απλότητα και αμεσότητα. Η αρχή θα γίνει με τις P2P πληρωμές εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, δημιουργώντας τις βάσεις για διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ενδιάμεσους και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Καθοριστικός παραμένει και ο ρόλος της Πολιτείας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας: οι κάρτες παραμένουν βασικό μέσο πληρωμής, ενώ οι άμεσες πληρωμές προστίθενται, διευρύνοντας τις επιλογές για πολίτες και επιχειρήσεις.

