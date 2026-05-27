Οι ψηφιακές συναλλαγές μέσω IRIS αλλάζουν σελίδα, καθώς η ΔΙΑΣ πρόκειται να εφαρμόσει τις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων καθώς και τις NFC πληρωμές μέσω κινητού σε φυσικά καταστήματα, χωρίς τη χρήση φυσικής κάρτας.

Το νέο και πολλά υποσχόμενο μοντέλο πληρωμών παρουσίασε στο 13ο Banking Forum ο επικεφαλής επιχειρησιακής ανάπτυξης της ΔΙΑΣ, Ανδρέας Μάντης, τονίζοντας τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς πληρωμών με ευρωπαϊκά συστήματα. Παράλληλα, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των τραπεζών και της αγοράς επισήμαναν τις ουσιαστικές αλλαγές που προκαλεί η ψηφιακή εποχή στις τραπεζικές υπηρεσίες και συνολικά στον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών.

Ο κ. Μάντης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA, μέσω της οποίας θα γίνονται άμεσες διασυνοριακές πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό χωρίς κάρτες. Από τα τέλη Ιουνίου, η Ελλάδα θα ενταχθεί στο σύστημα, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών στο εξωτερικό. Η ένταξη του IRIS στο EuroPA θα δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο άμεσων πληρωμών σε 10 ευρωπαϊκές χώρες με περισσότερους από 105 εκατ. χρήστες.

Παράλληλα, η ΔΙΑΣ σχεδιάζει την εισαγωγή NFC πληρωμών μέσω IRIS έως τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα για ανέπαφες συναλλαγές μέσω κινητού, χωρίς φυσική κάρτα. Στόχος είναι οι πληρωμές να γίνονται πιο γρήγορα, απλά και απευθείας μεταξύ λογαριασμών.