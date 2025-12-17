Από τον Ιανουάριο, το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS περνά σε νέα εποχή, καθώς συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών, καθιστώντας το πλέον εργαλείο καθημερινής χρήσης για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται ταυτόχρονα με την καθολική διαθεσιμότητα του IRIS σε όλα τα POS και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι πληρωμές στην ελληνική αγορά.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που τίθεται σε εφαρμογή:

Τα ημερήσια όρια για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες (IRIS P2Pro) αυξάνονται από τα 500 ευρώ στα 1.000 ευρώ ημερησίως , με παράλληλα αυξημένα μηνιαία πλαφόν (5000€ στην περίπτωση της μεταφοράς χρημάτων σε ιδιώτες).

και για πληρωμές αυξάνονται από τα 500 ευρώ στα , με παράλληλα αυξημένα μηνιαία πλαφόν (5000€ στην περίπτωση της μεταφοράς χρημάτων σε ιδιώτες). Για το IRIS Commerce, δηλαδή τις πληρωμές σε φυσικά καταστήματα και e-shops, δεν προβλέπεται όριο ποσού, επιτρέποντας τη χρήση του συστήματος ακόμη και για αγορές υψηλής αξίας.

Η αύξηση των ορίων αίρει έναν από τους βασικούς περιορισμούς της προηγούμενης περιόδου και ενισχύει τη λειτουργικότητα του IRIS ως πραγματικής εναλλακτικής στις κάρτες.

Με την πρωτοβουλία «IRIS παντού», οι άμεσες πληρωμές γίνονται διαθέσιμες σε όλα τα POS και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα, μέσω απλής διαδικασίας QR code και έγκρισης από το mobile banking. Η πληρωμή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση στον λογαριασμό του εμπόρου.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο μοντέλο πληρωμών προσφέρει:

άμεση ρευστότητα, χωρίς καθυστερήσεις,

χαμηλότερο κόστος προμηθειών σε σχέση με τις κάρτες,

πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Η αγορά φαίνεται να ανταποκρίνεται άμεσα. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, καταγράφηκαν περίπου 100.000 συναλλαγές μέσω IRIS σε φυσικά καταστήματα, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς τη χρήση κάρτας.

Οι συναλλαγές αφορούσαν κυρίως κλάδους καθημερινής κατανάλωσης (σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, εστίαση) γεγονός που δείχνει ότι το IRIS δεν περιορίζεται σε «πιλοτική» χρήση, αλλά ενσωματώνεται γρήγορα στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η αυξανόμενη χρήση του αντικατοπτρίζει μια σαφή μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις άμεσες, ψηφιακές και χαμηλού κόστους πληρωμές, με την Ελλάδα να εμφανίζει ποσοστά υιοθέτησης υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.