Με το Πάσχα να απέχει μόλις λίγα 24ωρα και τα νοικοκυριά να ξεκινούν τις αγορές για το εορταστικό τραπέζι, οι Αρχές έχουν «ανεβάσει στροφές» σε όλη τη χώρα, επιχειρώντας να βάλουν φρένο σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, παραπλανητικών ετικετών και «ελληνοποιήσεων» στο κρέας.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται φέτος κυρίως σε δύο ζητήματα, στο πόσο θα κοστίσει το αρνί και το κατσίκι και αν αυτό που αγοράζουν είναι πράγματι αυτό που γράφει η ετικέτα. Ακριβώς σε αυτά τα δύο μέτωπα επικεντρώνεται και ο κρατικός μηχανισμός.

Advertisement

Advertisement

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί, όπως ισχυρίζεται σε ανακοίνωση της, σε καθημερινή βάση την πορεία των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων, συλλέγοντας και αναλύοντας στοιχεία από την αγορά. Παράλληλα, έχει ενισχύσει τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η αυξημένη πασχαλινή ζήτηση δεν θα μετατραπεί σε ευκαιρία για αθέμιτες πρακτικές.

Μέχρι σήμερα, η Αρχή έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 300 ελέγχους, ενώ το αμέσως επόμενο τριήμερο αναμένεται νέα επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην ανακοίνωση που αναμένεται από την Αρχή με τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις τιμές βασικών προϊόντων, όπως το αρνί.

Πάνω από 1800 έλεγχοι από το ΥΠΑΑΤ

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει σε πλήρη ανάπτυξη τον δικό του ελεγκτικό μηχανισμό, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ποιότητα, την ασφάλεια και την προέλευση των τροφίμων, με ιδιαίτερη προσοχή στο κρέας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 1.800 ελέγχους μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι έλεγχοι αφορούν όλη την αλυσίδα της αγοράς τροφίμων, αλλά με σαφή έμφαση στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπου κάθε χρόνο καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανησυχίες για παρατυπίες, κυρίως σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα, την προέλευση και την παραπλανητική σήμανση.

Παραβάσεις και κυρώσεις

Και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται τυπικά. Από το σύνολο των ελέγχων έχουν ήδη εντοπιστεί 223 μη συμμορφώσεις, ενώ από τους εξειδικευμένους ελέγχους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν προκύψει 36 παραβάσεις. Συνολικά, καταγράφονται 259 περιπτώσεις παρατυπιών, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί 120 διοικητικές κυρώσεις.

Advertisement

Ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της αγοράς κάθε πασχαλινή περίοδο είναι οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις, δηλαδή η πώληση εισαγόμενου κρέατος ως ελληνικού. Πρόκειται για πρακτική που πλήττει ταυτόχρονα τον καταναλωτή, που πληρώνει διαφορετικό προϊόν από αυτό που πιστεύει ότι αγοράζει, αλλά και τον Έλληνα παραγωγό, που βλέπει το προϊόν του να πιέζεται αθέμιτα.

Γι’ αυτό και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εντείνει τους εξειδικευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. Τα κλιμάκια πραγματοποιούν στοχευμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε:

σφαγεία

μονάδες τυποποίησης

αποθηκευτικούς χώρους

εμπόρους

σημεία λιανικής πώλησης

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, η ορθή επισήμανση των προϊόντων, αλλά και η δυνατότητα πλήρους ιχνηλάτησης της διαδρομής του κρέατος από την είσοδό του στη χώρα ή τη φάρμα, μέχρι το ράφι ή το κρεοπωλείο.

Advertisement

Ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται στην αγορά είναι το γεγονός ότι μόνο από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 430 έλεγχοι, δείχνοντας ότι η ένταση των ελεγκτικών παρεμβάσεων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Παράλληλα, παρακολουθείται στενά και η διακίνηση ζώντων ζώων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος TRACES NT, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το πού καταλήγουν και με ποια σήμανση θα φτάσουν στην αγορά.

Για το διάστημα 26 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 33 ενδοκοινοτικά φορτία ζώντων ζώων από Γαλλία, Ισπανία, Σλοβακία και Αυστρία προς διάφορες περιοχές της χώρας.

Advertisement

Από αυτά:

31 φορτία αφορούσαν ζώα για περαιτέρω διατήρηση,

αφορούσαν ζώα για περαιτέρω διατήρηση, ενώ 2 φορτία από τη Σλοβακία αφορούσαν ζώα για άμεση σφαγή, με προορισμό την Κορινθία και τη Λάρισα.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία ιχνηλασιμότητας, ώστε να ελεγχθεί πλήρως η πορεία των ζώων και των σφαγίων μέχρι το τελικό σημείο εμπορίας.

Τι να προσέξετε

Το μεγάλο στοίχημα για τις επόμενες ημέρες δεν είναι μόνο οι τιμές, αλλά και η διαφάνεια στην αγορά. Για τον καταναλωτή, το ζητούμενο είναι να μπορεί να αγοράσει με ασφάλεια, χωρίς να πληρώνει «ελληνικό» για κάτι που δεν είναι ή χωρίς να βρεθεί μπροστά σε αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Advertisement

Γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε τρία βασικά σημεία:

Advertisement

να ελέγχεται η προέλευση του κρέατος ,

, να ζητείται απόδειξη ,

, να γίνεται σύγκριση τιμών πριν από την αγορά.

Οι έλεγχοι, όπως τονίζεται, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, με στόχο να προστατευθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι συνεπείς επαγγελματίες της αγοράς.