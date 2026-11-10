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Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του φινάλε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η σειρά θα προβληθεί πρώτα στο Netflix και αργότερα στο MEGA.

Ο τέταρτος και οριστικά τελευταίος κύκλος του «Maestro» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης το γνωστοποίησε σε συζήτηση την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

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Έξι επεισόδια αυξημένης διάρκειας

Ο νέος κύκλος θα έχει έξι επεισόδια, διάρκειας 75 έως 90 λεπτών το καθένα. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Παπακαλιάτης εξήγησε ότι ο κύκλος έχει σχεδιαστεί ως έξι διαφορετικά θεματικά κεφάλαια, που συνδέονται μέσα από την κεντρική ιστορία.

Πρώτα Netflix, μετά MEGA

Ο πρώτος κύκλος προβλήθηκε αρχικά στο MEGA και μετά στην πλατφόρμα. Η επιτυχία του στο εξωτερικό οδήγησε σε στενότερη συνεργασία, και ο τελευταίος κύκλος θα κάνει πρώτα πρεμιέρα στο Netflix. Ο δημιουργός τόνισε τη συμβολή του MEGA στην παραγωγή και είπε ότι χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε το Netflix.

Το τέλος της ιστορίας

Ο Παπακαλιάτης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για τον τελευταίο κύκλο, κλείνοντας τη συζήτηση για συνέχεια. Για το φινάλε περιορίστηκε σε μια δήλωση: θα ήθελε οι ήρωες να έχουν το τέλος που τους αξίζει. Όπως έγραψαν τα μέσα, σκοπεύει να επιστρέψει στον κινηματογράφο μετά το «Maestro».

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το γλυκόπικρο τέλος του «Maestro» και όσα αποκάλυψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ποια είναι η ημερομηνία;

Ο ίδιος μίλησε γενικά για Δεκέμβριο. Αρκετά μέσα γράφουν ότι η παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία πρέπει να επιβεβαιωθεί από επίσημη ανακοίνωση.