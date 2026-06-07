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Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το φινάλε του Maestro, της επιτυχημένης σειράς του Mega που γνώρισε μεγάλη απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσα από την προβολή της στο Netflix.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σειράς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με την τελευταία σκηνή του Maestro, γνωστοποιώντας το σημείο όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

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Όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τελευταίο πλάνο της σειράς γυρίστηκε στο Δημαρχείο Αθηνών.

«Η τελευταία σκηνή του Maestro γυρίστηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας! Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!» έγραψε ο Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του δημάρχου προκάλεσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της σειράς, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία το τελευταίο επεισόδιο για να δουν πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία που δημιούργησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Το Maestro αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να γίνει η πρώτη ελληνική σειρά που εντάχθηκε στον κατάλογο του Netflix σε διεθνές επίπεδο.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πολυαναμενόμενο φινάλε, το οποίο, όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας, έχει γυριστεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της πρωτεύουσας.