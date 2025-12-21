Για τις εξελίξεις και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς Maestro μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας ότι τα νέα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τον Οκτώβριο του 2026. Ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των γυρισμάτων και τα μελλοντικά του σχέδια.

Όπως ανέφερε, ο καινούργιος κύκλος του Maestro θα αποτελείται από έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα των τεσσάρων. «Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια και απομένουν ακόμη δύο. Θα κάνουμε μια παύση και θα επιστρέψουμε την άνοιξη για να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα», εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι το κοινό θα δει αρκετές εκπλήξεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως όλα θα γίνουν γνωστά όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Advertisement

Advertisement

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει σχεδόν ολοκληρωτικά τη ζωή του στο Maestro. «Έχω δώσει το 99% του χρόνου και της ενέργειάς μου στη σειρά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετά την ολοκλήρωση του Maestro, όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να ασχοληθεί και με μια νέα κινηματογραφική ταινία.

Τέλος, ερωτηθείς για το reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» και το αν θα έκανε κάτι αντίστοιχο για δικές του δουλειές, απάντησε ότι προς το παρόν δεν το έχει σκεφτεί, καθώς είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο Maestro, προσθέτοντας ωστόσο ότι ανυπομονεί να παρακολουθήσει το reunion της αγαπημένης σειράς.