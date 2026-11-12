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Μετά την επίθεση, ο δράστης οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του και εντοπίστηκε αργότερα νεκρός από αυτοπυροβολισμό έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Ο δράστης βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου του σχετικά με προβλήματα υγρασίας και μούχλας στο σπίτι του.

Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, εξετάζοντας αν η δικαστική διαμάχη συνδέεται με τη στοχοποίηση προσώπων εντός του γυμναστηρίου.

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Μια δικαστική διαμάχη για προβλήματα υγρασίας και μούχλας στο διαμέρισμά του βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη σε γυμναστήριο στην Ουάσινγκτον. Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, γιατρός με πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της επείγουσας ιατρικής, ταυτοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ως ο άνδρας που άνοιξε πυρ στο γυμναστήριο VIDA Fitness, στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ.

Από την επίθεση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Λάμπερτ επέστρεψε στη συνέχεια στο διαμέρισμά του, όπου οχυρώθηκε για περίπου μία ώρα, προτού εντοπιστεί νεκρός από αυτοπυροβολισμό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

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Όπως μετέδωσε το Associated Press, ο γιατρός είχε καταθέσει το 2025 αγωγή εναντίον της ένωσης ιδιοκτητών της πολυκατοικίας του, υποστηρίζοντας ότι εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου προκάλεσαν εισροή νερού, υγρασία και μούχλα στο διαμέρισμά του.

Η αγωγή για τη μούχλα στο διαμέρισμα του 1,1 εκατ. δολαρίων

Ο Λάμπερτ διέμενε σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο του συγκροτήματος Metropole, στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, η αξία του οποίου, σύμφωνα με τη New York Post, ανερχόταν σε περίπου 1,1 εκατ. δολάρια.

Τον Μάρτιο του 2025 είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ένωσης ιδιοκτητών, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα στο σπίτι του εμφανίστηκαν μετά την έναρξη εργασιών αποκατάστασης στην εξωτερική όψη του κτιρίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, πριν από τις εργασίες δεν υπήρχαν σημαντικές εισροές νερού, μούχλα ή συσσώρευση υγρασίας στο διαμέρισμα.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι, μετά τις παρεμβάσεις, το σπίτι του παρουσίασε προβλήματα υγρασίας και μούχλας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το χρησιμοποιεί κανονικά. Η δικαστική διαμάχη παρέμενε ανοιχτή, ενώ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το AP, είχε προγραμματιστεί διαδικασία διαμεσολάβησης για τον Μάρτιο του 2027.

Η New York Post αναφέρει επίσης ότι σε λογαριασμό στην πλατφόρμα X που συνδέεται με τον Λάμπερτ είχαν αναρτηθεί φωτογραφίες από τις εργασίες στο κτίριο και παράπονα για την κατάσταση του διαμερίσματος, καθώς και για την παρατεταμένη απουσία βασικών παροχών.

Two years of living in luxury (and the start of 6 months with no shower, dryer, HVAC, and cooking) pic.twitter.com/njGZsInkJ8 Advertisement November 11, 2026

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση στην Ουάσινγκτον

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 8, στο γυμναστήριο VIDA Fitness, στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης κατευθύνθηκε προς το διαμέρισμά του στον ίδιο χώρο και οχυρώθηκε εκεί. Ακολούθησε επιχείρηση της αστυνομίας, με τους διαπραγματευτές να προσπαθούν επί περίπου μία ώρα να τον πείσουν να παραδοθεί. Οι αστυνομικοί άκουσαν στη συνέχεια έναν πυροβολισμό και, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, τον εντόπισαν νεκρό από τραύμα που είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του.

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο ύποπτος φέρεται να είχε αναφερθεί στη διαμάχη του με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου.

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Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, ο δράστης ενδέχεται να είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο στο γυμναστήριο και ότι βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για ζήτημα που αφορούσε το κτίριο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο του δράστη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί οριστικό συμπέρασμα που να συνδέει τη δικαστική διαμάχη με την απόφασή του να ανοίξει πυρ.

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