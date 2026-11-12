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Μετά την επίθεση, ο δράστης ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ήρθε σε επικοινωνία με διαπραγματευτές της αστυνομίας για περίπου μία ώρα.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα αφού άκουσαν πυροβολισμό και εντόπισαν τον ύποπτο να φέρει τραύμα από όπλο, το οποίο φαίνεται να προκάλεσε ο ίδιος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκομένων στο περιστατικό.

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) μέσα σε γυμναστήριο και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε μια πολυκατοικία στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε γυμναστήριο στην Ουάσινγκτον – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ο ύποπτος κλείστηκε σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο, όπου διαπραγματευτές της αστυνομίας κατάφεραν να αρχίσουν διάλογο μαζί του, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εν ενεργεία αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζ. Γ. Κάρολ. Περίπου μία ώρα αργότερα, αστυνομικοί άκουσαν έναν πυροβολισμό και έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τον ύποπτο να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο φαίνεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

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Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, τα ειδησεογραφικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC και Fox News μετέδωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης κατέληξε. Ο Κάρολ ανέφερε ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα και είχε κάρτα μέλους του γυμναστηρίου, από όπου εξαπέλυσε την επίθεση.

🚨🇺🇸Breaking: Police and SWAT teams CLOSE IN as #gunman remains barricaded inside apartment after shooting five people at #Washington DC gym Nearby schools placed on lockdown as massive police operation unfolds in #Logan Circle https://t.co/7EpfwSKH6V November 12, 2026

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, εντοπίζοντας έναν ενήλικα άνδρα που είχε πυροβοληθεί. Η αστυνομία πραγματοποιούσε έλεγχο σε γειτονική πολυκατοικία όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από τον έβδομο όροφο, όπου είχε ταμπουρωθεί ο ύποπτος, δήλωσε ο Κάρολ.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα ούτε τα στοιχεία του υπόπτου ούτε του θύματος που έχασε τη ζωή του. Ένας από τους τέσσερις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο Κάρολ.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης, πρόσθεσε ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

BREAKING: The suspect believed to be behind this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., has shot himself after spending more than an hour talking with police negotiators. Officials spent more than an hour talking with the suspect while he barricaded himself inside an apartment building. “Just moments ago, while communicating with that individual, officers heard a gunshot. As a response to that, officers forced entry into the apartment.” “When they did that, they located the suspect suffering from a gunshot wound.” — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με ισχυρές δυνάμεις αστυνομικών με πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό να καταφθάνουν στη γειτονιά γνωστή ως Λόγκαν Σάικλ, περίπου 1,6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λευκού Οίκου.

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Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε πυροβολισμούς και είδε έναν άνδρα να τρέχει προς έναν άλλον, ο οποίος φαινόταν να έχει χτυπηθεί από σφαίρα.

«Το αίμα έτρεχε και εκείνος είπε: “Είναι νεκρός”», περιέγραψε ο μάρτυρας. «Δεν ξέραμε αν ο ένοπλος βρισκόταν ακόμα στον χώρο, οπότε τρέξαμε πανικόβλητοι».

Ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε και άλλους πυροβολισμούς αφού απομακρύνθηκε από το γυμναστήριο.

Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ουάσινγκτον, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι οι πυροβολισμοί έγιναν στο γυμναστήριο VIDA.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ