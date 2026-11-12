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Συναγερμός σήμανε σήμερα 12 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστη περιοχή της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την Washington Post.

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Logan Circle, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών και ομοσπονδιακών αρχών.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών σημείων όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί ή εάν είναι σοβαρά οι τραυματίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press.

🚨🇺🇸 WATCH: White House has TV tuned to active shooter emergency Someone inside the White House’s Eisenhower Executive Office Building is watching coverage of the Logan Circle shooting in Washington, D.C. A major police response is ongoing… Writer: Marie https://t.co/tg1SfktzCu November 12, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, ειδικές μονάδες επέμβασης, ασθενοφόρα και πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF.

ACTIVE SHOOTER SITUATION IN WASHINGTON, DC; AT LEAST 5 INJURED, GUNMAN REPORTEDLY BARRICADED At least five people have been injured in the shooting incident. The suspected shooter is reportedly barricaded as the situation remains active. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 12, 2026

Οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο των πυροβολισμών, ενώ σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν προληπτικά σε καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για κατάσταση ενεργού ένοπλου δράστη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου.