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Η αποχώρηση αποτέλεσε το αποκορύφωμα εσωτερικών συγκρούσεων σχετικά με τη διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας και τις διαφωνίες για τη μεταναστευτική πολιτική.

Τη θέση της αναμένεται να αναλάβει ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος αποτελεί έμπιστο σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου και βασικό αρχιτέκτονα της μεταναστευτικής του πολιτικής.

Παρά το αίτημα της Γουάιλς για παραμονή έως τον Φεβρουάριο για την ομαλή μετάβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το αποδέχθηκε και η αποχώρησή της κατέστη άμεση.

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Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Σούζι Γουάιλς αποχώρησε από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο αξίωμα και μία από τις πλέον έμπιστες συνεργάτιδές του φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της οργής του, με αφορμή τη μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, επικαλούμενη τέσσερις πηγές που γνωρίζουν όσα συνέβησαν, η αποχώρηση της 69χρονης Γουάιλς δεν ήταν μια απλή διοικητική αλλαγή, αλλά το αποτέλεσμα μιας περιόδου έντονων εσωτερικών διαφωνιών και συγκρούσεων στον Λευκό Οίκο.

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Τη θέση της αναμένεται να αναλάβει ο Στίβεν Μίλερ, μέχρι πρότινος αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου και βασικός αρχιτέκτονας της μεταναστευτικής πολιτικής του. Ο Τραμπ τον έχει χαρακτηρίσει έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του.

Ο έντονος καβγάς με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογική ήττα

Καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση της Σούζι Γουάιλς φέρεται να έπαιξε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος έχασε την ψυχραιμία του και της καταλόγισε ευθύνες για την εκλογική αποτυχία των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τέσσερις άνθρωποι που έχουν γνώση του περιστατικού περιέγραψαν στην εφημερίδα μια σφοδρή αντιπαράθεση, η οποία εκτυλίχθηκε μπροστά σε μέλη του προεδρικού επιτελείου. Η Γουάιλς, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν για χρόνια στον στενό κύκλο του Τραμπ, φέρεται να εγκατέλειψε την αίθουσα ενώ ο πρόεδρος εξακολουθούσε να φωνάζει.

«Εξερράγη εναντίον της», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών. Άλλη πηγή από τον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι ο Τραμπ συνέχισε να της φωνάζει για τις εκλογικές απώλειες μέχρι τη στιγμή που εκείνη αποχώρησε. Δύο ακόμη πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο πρόεδρος της ζήτησε να εγκαταλείψει τη συνάντηση.

«Της είπε να φύγει», ανέφερε μία από τις πηγές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση βρίσκονταν επίσης ο αναπληρωτής προσωπάρχης Νταν Σκαβίνο και η Μόργκαν ΝτεΓουίτ-Σνόου, στενή συνεργάτιδα της Γουάιλς και επικεφαλής του γραφείου προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η ΝτεΓουίτ-Σνόου φέρεται να βγήκε από την αίθουσα ιδιαίτερα αναστατωμένη. Αντί να επιστρέψει στο γραφείο της, κατευθύνθηκε σε διαφορετικό σημείο της δυτικής πτέρυγας, όπου κάθισε μαζί με τη Γουάιλς. Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του στην προσωπάρχη, δηλώνοντας στην Daily Mail: «Δεν θα φώναζε ποτέ στη Σούζι». Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα με ιδιαίτερα θετικά λόγια στη στενή συνεργάτιδά του.

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Η παραίτηση της Σούζι Γουάιλς και το αίτημα να παραμείνει έως τον Φεβρουάριο

Οι εξελίξεις φαίνεται πως είχαν ήδη δρομολογηθεί πριν από την επίσημη αποχώρησή της. Μία από τις πηγές της Daily Mail ανέφερε ότι η Γουάιλς είχε πληροφορηθεί πως ο Τραμπ σχεδίαζε να την απομακρύνει από το αξίωμά της.

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, αποφάσισε να επισκεφθεί τον Αμερικανό πρόεδρο και να υποβάλει την παραίτησή της, προτού εκείνος προχωρήσει στην απόλυσή της. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ δεν αποδέχθηκε αμέσως την παραίτηση, αλλά της απάντησε ότι θα συζητούσαν το ζήτημα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η Γουάιλς επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο και ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι η απόφασή της να αποχωρήσει έπρεπε πλέον να θεωρηθεί οριστική. Δύο πηγές υποστήριξαν ότι η ίδια είχε ζητήσει να παραμείνει στη θέση της μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ομαλή μετάβαση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έκανε δεκτό το αίτημά της, με αποτέλεσμα η Παρασκευή να αποτελέσει την τελευταία ημέρα της στον Λευκό Οίκο.

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«Είναι κουρασμένη. Δεν ήθελε να συνεχίσει να δίνει μάχες», ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, περιγράφοντας την κατάσταση της Γουάιλς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού τον περασμένο Μάρτιο.

Πάντως, πρόσωπο από τον στενό κύκλο του προέδρου χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό «κατάφωρο ψέμα». Ως επιχείρημα επικαλέστηκε τις προετοιμασίες που είχε πραγματοποιήσει η Γουάιλς για το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ειδικότερα, είχε οργανώσει συνάντηση εργασίας στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία ο Τραμπ επρόκειτο να βρίσκεται στη Φλόριντα. Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί αξιωματούχοι και συνεργάτες του Λευκού Οίκου που βρίσκονταν κοντά στην ίδια.

Δύο πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι σκοπός της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν να εξεταστούν πιθανοί τρόποι ώστε η Γουάιλς να παραμείνει στη θέση της και να αντιμετωπιστεί η κρίση που είχε προκύψει στο προεδρικό επιτελείο. Το ταξίδι αρχικά μετατέθηκε και τελικά ματαιώθηκε.

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Οι εσωτερικές συγκρούσεις και η προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες στον Πιτ Χέγκσεθ

Το παρασκήνιο της αποχώρησης της Γουάιλς περιλαμβάνει και μια προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης για την εκλογική ήττα προς άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η Daily Mail, συνεργάτες της προσωπάρχη επιχείρησαν τις ημέρες που ακολούθησαν τις εκλογές να στρέψουν τη δημόσια κριτική προς τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η δυσαρέσκεια αφορούσε κυρίως τη συμμετοχή του Χέγκσεθ στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει επιβαρύνει το κόστος ζωής των Αμερικανών πολιτών. «Η Σούζι προσπαθούσε να απομακρύνει τον Πιτ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Παράλληλα, πηγή από το περιβάλλον του Τραμπ υποστήριξε ότι αρκετοί στενοί συνεργάτες του προέδρου τον είχαν ενημερώσει επανειλημμένα για διαρροές πληροφοριών στον Τύπο από την ομάδα της Γουάιλς, οι οποίες είχαν ως στόχο τον Χέγκσεθ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διαρροές αυτές αποσκοπούσαν στο να απομακρυνθεί η προσοχή από τις ευθύνες της προσωπάρχη για το εκλογικό αποτέλεσμα.

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«Νομίζω ότι τελικά αρκετοί άνθρωποι του μίλησαν και εκείνος εξοργίστηκε ιδιαίτερα», ανέφερε η ίδια πηγή, περιγράφοντας την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. Σημαντικό μέρος της κριτικής προς τη Γουάιλς αφορούσε και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τους οικονομικούς πόρους της προεκλογικής εκστρατείας.

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Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στην Daily Mail ότι η προσωπάρχης είχε υπό την εποπτεία της έναν πολιτικό μηχανισμό που δαπάνησε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Μάλιστα, άλλη πηγή ανέφερε ότι ακόμη και έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, η Γουάιλς διαβεβαίωνε με βεβαιότητα ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν.

Η διαφωνία για τη μεταναστευτική πολιτική και τις μαζικές απελάσεις

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Σούζι Γουάιλς και τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίζονταν στην εκλογική στρατηγική και στη διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας. Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο διαφωνίας ήταν η μεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Γουάιλς είχε εκφράσει σε εσωτερικές συζητήσεις την άποψη ότι θα έπρεπε να περιοριστεί η έκταση των απελάσεων. Η πρότασή της φέρεται να ήταν η επιχείρηση να επικεντρωθεί κυρίως σε μετανάστες που είχαν καταδικαστεί ή αναζητούνταν για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων.

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Η ίδια φέρεται να είχε προειδοποιήσει συνεργάτες της ότι η ευρείας κλίμακας εφαρμογή της πολιτικής των μαζικών απελάσεων είχε αρνητικές εκλογικές συνέπειες για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς απομάκρυνε μέρος της εκλογικής τους βάσης. Η στάση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τη γραμμή που εκπροσωπεί ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.