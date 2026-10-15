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Η καταγγελία εξετάζει αν η Ζακαράια παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος σε δημόσιες παρεμβάσεις, καθώς δεν εντοπίστηκε επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος στο όνομά της στην εν λόγω πολιτεία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλιφόρνιας ερευνά την υπόθεση για πιθανή παραπλανητική παρουσίαση προσόντων, ενώ ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντας την οργάνωση ως πολιτικά υποκινούμενη.

Η Κέιτι Ζακαράια δεν έχει αποσαφηνίσει αν διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια άλλη αμερικανική δικαιοδοσία, παρά την κατοχή πτυχίου νομικής από το Πανεπιστήμιο Pepperdine.

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Αντιμέτωπη με ερωτήματα για τα επαγγελματικά της προσόντα βρίσκεται η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, μετά την προσφυγή οργάνωσης ελέγχου της κυβερνητικής δράσης στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας. Η οργάνωση ζητά να εξεταστεί αν η Ζακαράια παρουσιαζόταν επανειλημμένα ως δικηγόρος, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Η καταγγελία κατατέθηκε από την Campaign for Accountability (CfA), μη κερδοσκοπική οργάνωση που ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν αν η Ζακαράια παραβίασε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με την προσφυγή, η ίδια είχε αναφερθεί στην ιδιότητά της ως δικηγόρου σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της ως νομικής σχολιάστριας.

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Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, ο Ρικ Κόκα, δήλωσε ότι δεν εντοπίστηκε καταχώριση της Ζακαράια ως αδειοδοτημένης δικηγόρου στην Πολιτεία, ούτε με το όνομα που χρησιμοποιεί μετά τον γάμο της ούτε με το πατρικό της. Αντίστοιχα ερωτήματα έχουν διατυπωθεί και για το αν διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας σε άλλη αμερικανική δικαιοδοσία.

Η εκτελεστική διευθύντρια της CfA, Μισέλ Κούπερσμιθ, υποστήριξε ότι η Ζακαράια επικαλούνταν τη δικηγορική ιδιότητα για να ενισχύσει το κύρος της ως τηλεοπτικής σχολιάστριας και πλέον ως εκπροσώπου της αμερικανικής κυβέρνησης. Η οργάνωση ζητά από τον Δικηγορικό Σύλλογο να εξετάσει αν υπήρξε παραπλανητική παρουσίαση των επαγγελματικών της προσόντων και, εφόσον προκύψουν παραβάσεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές.

White House Press Secretary Katie Zacharia and Special Assistant to the president Natalie Harp join President Donald Trump in Marine One he arrived in Wasilla, Alaska yesterday. @POTUS @KatieZacharia pic.twitter.com/DGRXKpK48J — Doug Mills (@dougmillsnyt) October 14, 2026

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, απάντησε στην κριτική μέσω ανάρτησης στο X, χαρακτηρίζοντας την Campaign for Accountability «ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση» και αμφισβητώντας την αξιοπιστία της. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από τα προσόντα της νέας εκπροσώπου Τύπου, χωρίς ωστόσο να απαντά στα ερωτήματα για το αν διαθέτει άδεια δικηγόρου.

Η CfA έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων στις ΗΠΑ, με οργανώσεις και μέσα που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς να αμφισβητούν τη δράση της. Το συντηρητικό ερευνητικό πρόγραμμα InfluenceWatch, του Capital Research Center, την περιγράφει ως οργάνωση που δραστηριοποιείται κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους και συντηρητικούς φορείς.

Οι εμφανίσεις ως νομική σχολιάστρια και η θέση στη Fix California

Στην καταγγελία περιλαμβάνονται αναφορές σε δημόσιες εμφανίσεις της Ζακαράια, κατά τις οποίες φέρεται να επικαλέστηκε το νομικό της υπόβαθρο. Μία από αυτές ήταν η συμμετοχή της, στις 5 Οκτωβρίου, σε ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του Newsmax, Γκρεγκ Κέλι, στον σταθμό WABC. Η συζήτηση αφορούσε τη διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία των διορισμών ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

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Ερωτήματα εγείρονται επίσης για τη θητεία της ως γενικής νομικής συμβούλου της Fix California, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Ζακαράια κατείχε τη συγκεκριμένη θέση από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Η Campaign for Accountability διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει αν η Ζακαράια παρείχε πράγματι νομικές υπηρεσίες στη Fix California. Ζητά, ωστόσο, να εξεταστεί το ακριβές εύρος των αρμοδιοτήτων της και αν αυτές προϋπέθεταν άδεια άσκησης δικηγορίας. Στην Καλιφόρνια, η άσκηση δικηγορίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή η ψευδής παρουσίαση κάποιου ως εξουσιοδοτημένου δικηγόρου μπορεί να επιφέρει ποινικές συνέπειες.

.@KatieZacharia is not a lawyer and has never been licensed to practice law. The @WSJ reports this evening that she took the California Bar Exam but failed.



Nevertheless, Zacharia appeared on media programs for YEARS and repeatedly called herself a lawyer.



Here's a super cut: pic.twitter.com/EGbEAAnZVH Advertisement October 15, 2026

Οι σπουδές και η επαγγελματική της πορεία στην Κίνα

Η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine και, σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, εργάστηκε στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο την περίοδο 2011-2013. Η κατοχή πτυχίου Νομικής, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι κάποιος έχει άδεια άσκησης δικηγορίας.

Όταν ρωτήθηκε για το πού έδωσε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου, η Ζακαράια απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Σε δήλωσή της, υποστήριξε ότι είχε ασχοληθεί με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών και διέθετε τα κατάλληλα προσόντα, χωρίς να αποσαφηνίσει αν είχε λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια αμερικανική Πολιτεία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της, την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο. Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο των ερωτημάτων και της καταγγελίας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια τελεσίδικη διαπίστωση ότι η Ζακαράια παραβίασε τη νομοθεσία.

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