Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, απομακρύνθηκαν δημοσιογράφοι (Βίντεο)
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο, μετά από περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USSS), με τους πράκτορες να απομακρύνουν εσπευσμένα τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο για ρεπορτάζ.
Παράλληλα, η κατάσταση οξύνθηκε, καθώς καταγράφηκαν εντάσεις και συμπλοκές μεταξύ πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και μελών της Εθνοφρουράς.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου. Σε βίντεο από το συμβάν, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: «Ω, Θεέ μου».
Δείτε εικόνες: