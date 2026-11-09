REUTERS - Αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας δίνει οδηγίες στα ΜΜΕ να εισέλθουν στο Λευκό Οίκο, αφού ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια πινακίδα στο πάρκο Lafayette, στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο, μετά από περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USSS), με τους πράκτορες να απομακρύνουν εσπευσμένα τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο για ρεπορτάζ.

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Παράλληλα, η κατάσταση οξύνθηκε, καθώς καταγράφηκαν εντάσεις και συμπλοκές μεταξύ πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και μελών της Εθνοφρουράς.

BREAKING: White House press corps evacuated by USSS after someone crashed a vehicle into a sign near the White House and fought with Secret Service and National Guard. pic.twitter.com/0rS0zJbxLL November 9, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου. Σε βίντεο από το συμβάν, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: «Ω, Θεέ μου».

JUST IN: Secret Service has taken a person into custody after crashing into a sign near the White House.



He can be heard yelling: “Oh my God" pic.twitter.com/q40vDaVbAI — Scope Report (@ScopeReport_) November 9, 2026

Δείτε εικόνες: