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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η εκπρόσωπός του δέχθηκε άδικη και σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ζακαράια επικρίθηκε επειδή παρουσιαζόταν ως δικηγόρος χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ίδια δήλωσε ότι προσλήφθηκε για την επικοινωνιακή εκπροσώπηση του προέδρου και όχι για τον ρόλο του νομικού συμβούλου.

Ο πρόεδρος θα λάβει την τελική απόφαση για το μέλλον της συνεργάτιδός του στο προσεχές διάστημα.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι είπε στην εκπρόσωπο Τύπου του, Κέιτι Ζακαράια, να επανεξετάσει το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση της ως επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας του.

Πριν αναχωρήσει για την Τζόρτζια, ο Τραμπ δήλωσε:

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«Της είπα: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να είσαι ευτυχισμένη…Η Κέιτι αντιμετωπίστηκε πολύ άδικα».

Υποστήριξε ότι η νέα εκπρόσωπός του έχει δεχθεί σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης.

Είπε ότι έχει μια υπέροχη οικογένεια και ζωή και δεν χρειάζεται απαραίτητα να παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου.

Ξεκαθάρισε ότι θα λάβει την τελική απόφαση αργότερα.

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να την αντικαταστήσει, απάντησε ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τη θέση.

Η δήλωση έρχεται μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε η Ζακαράια για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, αλλά και για το γεγονός ότι παρουσίαζε τον εαυτό της ως δικηγόρο, παρότι δεν είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε την απόλυσή της, αλλά για πρώτη φορά αμφισβήτησε δημόσια την παραμονή της στη θέση και μάλλον σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.

ZACHARIA IS ON THE WAY OUT ALREADY 👇



Q: Would you have liked to have known that Katie Zacharia didn't pass the bar?



TRUMP: Katie has been treated very badly by the media. Very very badly. Very unfair. I just asked her, is this for you? And she's a nice person. I'm going to let… pic.twitter.com/S6cUJiBK8E — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

«Δεν με ρώτησαν»: Η απάντηση που προκαλεί ερωτήματα στον Λευκό Οίκο

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (16/10) στην εκπομπή Fox & Friends, η νέα εκπρόσωπος Τύπου βρέθηκε αντιμέτωπη με επίμονες ερωτήσεις για την υπόθεση, ακόμη και από το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο εμφανιζόταν συχνά ως πολιτική σχολιάστρια.

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Ο παρουσιαστής Λόρενς Τζόουνς αναφέρθηκε στη δύσκολη πρώτη εβδομάδα της στον Λευκό Οίκο και τη ρώτησε εάν θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν είχε περάσει τις δικηγορικές εξετάσεις.

🚨BOMBSHELL: Katie Zacharia just ADMITTED on Fox News that she did not disclose to Donald Trump that she didn’t pass the bar after presenting herself as a lawyer and even amplifying posts calling her an attorney.



Her excuse: “Those questions weren't asked.” YIKES. pic.twitter.com/G4j2pfFcgb — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 16, 2026

«Λοιπόν, Λόρενς, αυτές οι ερωτήσεις δεν τέθηκαν», απάντησε η Ζακαράια. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαχωρίσει τα νομικά της προσόντα από τον ρόλο που ανέλαβε στην αμερικανική κυβέρνηση.

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«Προσλήφθηκα ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και όχι ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Οι συζητήσεις που έγιναν και ο λόγος για τον οποίο προσλήφθηκα είχαν να κάνουν με την εκπροσώπηση του προέδρου απέναντι στον Τύπο», υποστήριξε.

Η απάντησή της, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι επαγγελματικοί τίτλοι με τους οποίους είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν είχαν ελεγχθεί πριν από τον διορισμό της.

Η παραδοχή ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις

Η Ζακαράια είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει, σε συνέντευξή της στον Σον Χάνιτι του Fox News, ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι δεν επιχείρησε ποτέ να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις.

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Η ίδια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine, ωστόσο η απόκτηση πτυχίου Νομικής δεν αρκεί για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την απόκτηση σχετικής άδειας απαιτείται, κατά κανόνα, επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις και εγγραφή στον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι απλώς ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου δεν πέρασε τις εξετάσεις, αλλά ότι είχε επανειλημμένα παρουσιαστεί δημόσια με επαγγελματικό τίτλο που παραπέμπει σε άδεια άσκησης δικηγορίας.

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Σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η Καλιφόρνια, η μη εξουσιοδοτημένη άσκηση δικηγορίας ή η παραπλανητική παρουσίαση κάποιου ως αδειοδοτημένου δικηγόρου έχει νομικές συνέπειες.

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