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Δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ο λόγος και ο ακριβής χρόνος των αλλαγών παραμένουν άγνωστα, ενώ ορισμένες φωτογραφίες με μαγιό παραμένουν διαθέσιμες στο προφίλ της.

Η Ζακαράια έχει δεχθεί κριτική για παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με το κατάλληλο ντύσιμο στο γυμναστήριο και για σχόλιά της για τις υποδομές στην Κίνα.

Η νέα εκπρόσωπος αντιμετωπίζει ερωτήματα για τα επαγγελματικά της προσόντα, καθώς δηλώνει δικηγόρος χωρίς να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

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Αλλαγές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φέρεται να έκανε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του διορισμού της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 41χρονη πρώην τηλεοπτική σχολιάστρια αφαίρεσε ορισμένες φωτογραφίες της στις οποίες εμφανιζόταν με μαγιό. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς έγιναν οι συγκεκριμένες αλλαγές ούτε ποιος ήταν ο λόγος πίσω από αυτές.

Το ζήτημα έφερε αρχικά στο φως η βρετανική εφημερίδα The Sun, η οποία διαπίστωσε ότι ορισμένες φωτογραφίες της Ζακαράια δεν ήταν πλέον διαθέσιμες στο προφίλ της. Μεταξύ αυτών ήταν και μία εικόνα στην οποία πόζαρε με μπικίνι μπροστά στη θάλασσα.

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Παρόλα αυτά, δεν έχουν αφαιρεθεί όλες οι φωτογραφίες της με μαγιό. Σύμφωνα με τη Daily Mail, τουλάχιστον μία σχετική ανάρτηση, από τον Ιούλιο του 2025, εξακολουθούσε να βρίσκεται στον λογαριασμό της. Η Κέιτι Ζακαράια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, τηλεοπτικές εμφανίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ταξίδια και την προσωπική της ζωή. Στο Instagram της υπάρχουν επίσης φωτογραφίες από προπονήσεις, αλλά και στιγμές με την οικογένειά της.

Οι αλλαγές στο προφίλ της επανέφεραν στο προσκήνιο και παλαιότερες τοποθετήσεις της σχετικά με το ντύσιμο των γυναικών κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η ίδια είχε εκφράσει την άποψη ότι ορισμένα αθλητικά ρούχα είναι υπερβολικά αποκαλυπτικά για το περιβάλλον ενός γυμναστηρίου, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν προτιμότερες πιο καλυπτικές επιλογές.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένα όριο που ξεπερνιέται», είχε δηλώσει, αναφέροντας ότι έχει δει γυναίκες να φορούν στο γυμναστήριο αθλητικά σύνολα που μοιάζουν με μπικίνι. «Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για αυτό. Αν δείχνεις υπέροχη, είμαι απολύτως υπέρ των μπικίνι, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλο ντύσιμο για το γυμναστήριο», είχε προσθέσει.

Οι δηλώσεις για την Κίνα και το σχόλιο για τις τουαλέτες

Παράλληλα, η Κέιτι Ζακαράια βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και για παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με την Κίνα, όπου είχε ζήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, υποστήριξε ότι, την περίοδο που βρισκόταν εκεί, η χώρα δεν διέθετε «κανονικές τουαλέτες».

Η 41χρονη, η οποία διορίστηκε πρόσφατα στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου από τον Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει ήδη ερωτήματα για τα επαγγελματικά της προσόντα, καθώς δηλώνει δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στις ΗΠΑ.

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Μιλώντας σε podcast του συντηρητικού σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, η Ζακαράια αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε το 2016, πριν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Όπως είπε, τότε πολλοί θεωρούσαν ότι η Χίλαρι Κλίντον θα κέρδιζε τις εκλογές και ότι η αμερικανική κυριαρχία θα υποχωρούσε, με την Κίνα να αναδεικνύεται σε κυρίαρχη δύναμη.

«Μας έλεγαν όλοι ότι η Χίλαρι θα κέρδιζε. Ότι η χρυσή εποχή της Αμερικής, ότι οι ημέρες δόξας, τελείωσαν. Ότι η Κίνα θα κυριαρχούσε», ανέφερε. Στη συνέχεια, θυμήθηκε την επιστροφή της από την Κίνα και εξήγησε γιατί, κατά την άποψή της, αμφισβητούσε τότε τις προβλέψεις για την παγκόσμια κυριαρχία της χώρας.

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«Το θυμάμαι πολύ καλά. Μόλις είχα γυρίσει από την Κίνα και σκεφτόμουν: Πώς θα μπορούσε η Κίνα να γίνει η επόμενη χώρα που θα κυριαρχήσει; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην «πολύ καλή σχέση» του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Ουάσιγκτον, τον Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν διάφορα ζητήματα, από την τεχνητή νοημοσύνη και το εμπόριο έως τον πόλεμο στο Ιράν.

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