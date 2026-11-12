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Συναγερμός σήμανε σήμερα 12 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστη περιοχή της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την Washington Post.

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Logan Circle, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών και ομοσπονδιακών αρχών.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών σημείων όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί ή εάν είναι σοβαρά οι τραυματίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, ειδικές μονάδες επέμβασης, ασθενοφόρα και πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF.

Οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο των πυροβολισμών, ενώ σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν προληπτικά σε καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για κατάσταση ενεργού ένοπλου δράστη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου.