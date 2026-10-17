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Παρά την απομάκρυνσή της, η ίδια εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τιμή της τη συνεργασία μαζί του.

Η θητεία της σημαδεύτηκε από ένα προβληματικό πρώτο ενημερωτικό δελτίο, ερωτήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα και την ανοιχτή αμφισβήτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η πρόσληψη της Ζακαράια είχε πραγματοποιηθεί με ταχείς ρυθμούς, χωρίς να προηγηθεί ο απαραίτητος εκτενής έλεγχος για τη συγκεκριμένη θέση.

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Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Κέιτι Ζακαράια μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ήρθε λίγες ώρες μετά το τέλος της συνεργασίας της με την αμερικανική κυβέρνηση. Παρά το επεισοδιακό και εξαιρετικά σύντομο πέρασμά της από το συγκεκριμένο πόστο, η ίδια επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Ντόναλντ Τραμπ με θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντας «τιμή» της την ευκαιρία να εργαστεί για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ζακαράια έγραψε: «Ήταν τιμή μου», εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή της προς τον Τραμπ, παρά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο.

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«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, γενναιόδωρος, προσεκτικός, ενθουσιώδης και εργατικός άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα ήθελε «περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούν».

«Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έκανε και συνεχίζει να το κάνει εκείνος», συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας με τη δήλωσή της τη δημόσια στήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά την αιφνίδια λήξη της συνεργασίας τους.

Η αποχώρησή της ήρθε έπειτα από μια ταραχώδη θητεία που δεν διήρκεσε ούτε μία εβδομάδα. Το σύντομο πέρασμά της από τη θέση σημαδεύτηκε από ένα προβληματικό πρώτο briefing, ερωτήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα και, τελικά, την ανοιχτή αμφισβήτηση της καταλληλότητάς της από τον ίδιο τον Τραμπ.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

Το προβληματικό πρώτο briefing και το σαρδάμ που έγινε viral

Η πρώτη ενημέρωση της Ζακαράια προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις. Σε αρκετές στιγμές έδωσε την εικόνα ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη, ενώ ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε και ένα σαρδάμ της, όταν μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την ίδια ενημέρωση, η νέα εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από την τότε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η ίδια η Ζακαράια βρέθηκε στο επίκεντρο νέας αντιπαράθεσης. Δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, παρά το γεγονός ότι είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος, δεν είχε περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας και, κατά συνέπεια, δεν διέθετε άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

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Τα ερωτήματα γύρω από τα προσόντα της προστέθηκαν στην αρνητική εικόνα που είχε ήδη δημιουργηθεί μετά την πρώτη της εμφάνιση μπροστά στους δημοσιογράφους, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της.

Οι εξελίξεις κορυφώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε δημόσια στην παρουσία της Ζακαράια στο πόστο της εκπροσώπου Τύπου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη δουλειά «ίσως να μην είναι για εκείνη», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι της είχε προτείνει να επανεξετάσει εάν επιθυμούσε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να υπερασπιστεί τη Ζακαράια απέναντι στην κριτική που δεχόταν από τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι της είχαν φερθεί «πολύ σκληρά». Παρά την υπεράσπισή του, λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι η συνεργασία τους είχε ολοκληρωθεί. Έτσι, η Ζακαράια βρέθηκε εκτός Λευκού Οίκου μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της.

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Η πρόσληψή της είχε πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να προηγηθεί ο εκτενής έλεγχος που συνήθως εφαρμόζεται για μια τόσο προβεβλημένη θέση στην αμερικανική προεδρία.

Η Ζακαράια είχε επιλεγεί για να διαδεχθεί την Κάρολαϊν Λέβιτ στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Όταν την ανακοίνωσε ως επιλογή του, ο Τραμπ την είχε περιγράψει ως «πιστή και θαυμάσια σύμμαχο», καθώς και ως αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA.

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