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Η απόφαση ήρθε μετά από έντονη κριτική για την επαγγελματική της επάρκεια και την αποκάλυψη ότι δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε συμβουλεύσει τη Ζακαράια να επανεξετάσει την παραμονή της στη θέση λόγω της σκληρής κριτικής από τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια επιβεβαίωσε την αποχώρησή της μέσω κοινωνικών δικτύων, εκφράζοντας την τιμή της για τη συνεργασία με τον πρόεδρο.

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Τις τελευταίες στιγμές της Κέιτι Ζακαράια στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, πριν από την απομάκρυνσή της, περιγράφει η Wall Street Journal, οι δημοσιογράφοι της οποίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο περιστατικό, την ώρα που της έπαιρναν συνέντευξη.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα ΗΠΑ, η Ζακαράια βρισκόταν στο νέο της γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο χώρος ήταν μικρός, με ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα, ανάμεσά τους μια λευκή ορχιδέα, ένα ψαλίδι για μπούκλες και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια, δίπλα σε ένα νεσεσέρ με καλλυντικά.

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Τη στιγμή εκείνη, την πόρτα του γραφείου της χτύπησε ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέισον Μίλερ. «Ο Τζέι Ντι θέλει να μιλήσει μαζί μας για λίγο, στα γρήγορα», της είπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ζακαράια σηκώθηκε και βγήκε από το γραφείο της, προκειμένου να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθυνόταν προς το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, όπου μίλησε στους δημοσιογράφους για μια συζήτηση που είχε προηγηθεί με την εκπρόσωπό του.

«Της είπα: “Κέιτι, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό; Γιατί, ειλικρινά, δεν το έχεις ανάγκη”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην απόφασή της να αναλάβει τη θέση. «Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εξέλιξη που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο αιφνιδιαστική για τους δημοσιογράφους της Wall Street Journal. Μετά τη συνάντησή της με τον Βανς, η Ζακαράια δεν επέστρεψε στο γραφείο της, ούτε συνέχισε τη συνέντευξη που είχε αφήσει στη μέση. Δεν επέστρεψε ούτε στα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό προσφέρει μια εικόνα από το παρασκήνιο των εξελίξεων γύρω από την απομάκρυνσή της, καθώς η συνέντευξη διακόπηκε ξαφνικά, χωρίς η ίδια να επιστρέψει για να την ολοκληρώσει.

Τίτλοι τέλους για την Κέιτι Ζακαράια: «Τιμή μου που δούλεψα για τον πρόεδρο Τραμπ, υπέροχος άνθρωπος»- Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Το τέλος της σύντομης θητείας της ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε η Κέιτι Ζακαράια με ανάρτησή της στα social media.

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«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, καλοσυνάτος, προσεκτικός, ενθουσιώδης και εργατικός άνθρωπος. Εύχομαι να τον εκτιμούσαν πιο πολλοί Αμερικανοί. Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έχει κάνει και συνεχίζει να το κάνει. Ήταν τιμή μου που δούλεψα μαζί του» έγραψε σχετικά.

Μόλις πέντε ημέρες κράτησε η θητεία της Κέιτι Ζακαράια ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, με την αποχώρησή της να έρχεται έπειτα από μια ταραχώδη πρώτη εβδομάδα, κατά την οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο η δημόσια παρουσία της όσο και τα επαγγελματικά της προσόντα.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 Advertisement October 17, 2026

Η αποχώρησή της ακολούθησε την έντονη κριτική που δέχθηκε για την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, αλλά και τις αποκαλύψεις ότι δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο.

Λίγο πριν γίνει γνωστή η αποχώρησή της, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε συμβουλεύσει τη Ζακαράια να επανεξετάσει την παραμονή της στη θέση, επικαλούμενος τη σκληρή κριτική που είχε δεχθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο σκληρά μαζί της. Πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

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Όπως εξήγησε, της είχε πει ότι, αν βρισκόταν στη θέση της, θα σκεφτόταν ξανά την απόφασή του να συνεχίσει.

Παρά τις εξελίξεις, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να εκτιμά τη Ζακαράια, διευκρινίζοντας ότι όσα ανέφερε δημοσίως της τα είχε μεταφέρει και κατ’ ιδίαν.

Η πρώτη ενημέρωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η επιλογή της Κέιτι Ζακαράια είχε ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου, με την ίδια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ.

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Την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 15 λεπτά, αφού δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις.

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Η εμφάνισή της προκάλεσε επικριτικά σχόλια για την προετοιμασία και τον τρόπο παρουσίασής της, αν και ο Τραμπ είχε αρχικά εκφραστεί θετικά για την απόδοσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, η πρώτη αυτή παρουσία δεν άφησε τελικά ικανοποιημένο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αποκάλυψη για τις εξετάσεις δικηγορίας

Το σοβαρότερο ζήτημα που προέκυψε αφορούσε τη δικηγορική ιδιότητα της Ζακαράια.

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Ο Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει δικηγόρο κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής της. Ωστόσο, δημοσιογραφικές έρευνες έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως είχε λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια αμερικανική Πολιτεία.

Η ίδια επιβεβαίωσε τελικά σε συνέντευξή της στο Fox News ότι είχε αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις και δεν επιχείρησε να τις επαναλάβει.

Η Ζακαράια, η οποία αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της και δεν θεωρούσε ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα επηρέαζε τα επαγγελματικά της σχέδια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε εργαστεί στον τομέα του διεθνούς συναλλακτικού δικαίου και ότι είχε συμβουλευτεί νομικούς σχετικά με τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου.

Οι εξηγήσεις της, πάντως, δεν έβαλαν τέλος στις αντιδράσεις, καθώς το ζήτημα της επαγγελματικής της ιδιότητας είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα.

Η δήλωση για την Κίνα και η αντίδραση του Πεκίνου

Στο κλίμα αμφισβήτησης προστέθηκε και μια δήλωση της Ζακαράια για την Κίνα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, όταν η Κίνα παρουσιαζόταν ως ανερχόμενη παγκόσμια υπερδύναμη.

Η ίδια αμφισβήτησε σκωπτικά αυτή την εικόνα, επικαλούμενη τις εντυπώσεις της από τις υποδομές υγιεινής που είχε συναντήσει στη χώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, απάντησε προσκαλώντας τη Ζακαράια να επισκέπτεται συχνότερα την Κίνα.

Πώς επελέγη για τη θέση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, η επιλογή της Ζακαράια ήταν προσωπική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, με σημαντικό ρόλο στις επαφές να αποδίδεται στην προσωπική βοηθό του, Νάταλι Χαρπ.

Η Ζακαράια φέρεται να επισκέφθηκε διακριτικά τον Λευκό Οίκο στις 8 Οκτωβρίου και να είχε θετική συνάντηση με τον πρόεδρο, ο οποίος της προσέφερε τη θέση την επόμενη ημέρα.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, είχε ενημερωθεί για την επιλογή, χωρίς να εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πριν από τον διορισμό της, ο Τραμπ φέρεται να είχε εξετάσει και άλλες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων εκείνες της Μαρίας Μπαρτιρόμο και του συντηρητικού σχολιαστή Σκοτ Τζένινγκς.

Μια θητεία μικρότερη και από εκείνη του Σκαραμούτσι

Η εξαιρετικά σύντομη παρουσία της Ζακαράια στον Λευκό Οίκο προκάλεσε συγκρίσεις με τον Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε παραμείνει μόλις 11 ημέρες στη θέση του διευθυντή Επικοινωνίας κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η θητεία της Ζακαράια αποδείχθηκε ακόμη συντομότερη, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε ημέρες από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.

Παρά την αποχώρησή της, κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η περίπτωσή της αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν μια υψηλού προφίλ κυβερνητική επιλογή βρίσκεται αντιμέτωπη, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, με έντονο δημοσιογραφικό έλεγχο και δημόσια αμφισβήτηση.