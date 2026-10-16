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Η απόφασή της ακολούθησε την έντονη κριτική που δέχθηκε για την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους και την ανεπαρκή προετοιμασία της.

Παράλληλα, η Ζακαράια βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω της αποκάλυψης ότι δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας, παρά τον σχετικό τίτλο που της είχε αποδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συμβουλεύσει την ίδια να επανεξετάσει τη θέση της λόγω της αυστηρής στάσης των μέσων ενημέρωσης απέναντί της.

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Μόλις πέντε ημέρες κράτησε η θητεία της Κέιτι Ζακαράια ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, με την αποχώρησή της να έρχεται έπειτα από μια ταραχώδη πρώτη εβδομάδα, κατά την οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο η δημόσια παρουσία της όσο και τα επαγγελματικά της προσόντα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Ζακαράια απομακρύνθηκε από τη θέση της την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μία από τις συντομότερες θητείες στην ιστορία της επικοινωνιακής ομάδας του Λευκού Οίκου.

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Η αποχώρησή της ακολούθησε την έντονη κριτική που δέχθηκε για την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, αλλά και τις αποκαλύψεις ότι δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο.

Τραμπ: «Της είπα να το ξανασκεφτεί»

Λίγο πριν γίνει γνωστή η αποχώρησή της, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε συμβουλεύσει τη Ζακαράια να επανεξετάσει την παραμονή της στη θέση, επικαλούμενος τη σκληρή κριτική που είχε δεχθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο σκληρά μαζί της. Πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, της είχε πει ότι, αν βρισκόταν στη θέση της, θα σκεφτόταν ξανά την απόφασή του να συνεχίσει.

Παρά τις εξελίξεις, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να εκτιμά τη Ζακαράια, διευκρινίζοντας ότι όσα ανέφερε δημοσίως της τα είχε μεταφέρει και κατ’ ιδίαν.

Trump says he has told Katie Zacharia to reconsider whether she wants to serve as Press Sec after her first briefing got off to a rough start: "I said to her, honestly, if I were you, I'd reconsider." pic.twitter.com/pDOnotNIV6 Advertisement October 16, 2026

Η πρώτη ενημέρωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η επιλογή της Κέιτι Ζακαράια είχε ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου, με την ίδια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 15 λεπτά, αφού δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις.

Η εμφάνισή της προκάλεσε επικριτικά σχόλια για την προετοιμασία και τον τρόπο παρουσίασής της, αν και ο Τραμπ είχε αρχικά εκφραστεί θετικά για την απόδοσή της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, η πρώτη αυτή παρουσία δεν άφησε τελικά ικανοποιημένο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η αποκάλυψη για τις εξετάσεις δικηγορίας

Το σοβαρότερο ζήτημα που προέκυψε αφορούσε τη δικηγορική ιδιότητα της Ζακαράια.

Ο Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει δικηγόρο κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής της. Ωστόσο, δημοσιογραφικές έρευνες έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως είχε λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια αμερικανική Πολιτεία.

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Η ίδια επιβεβαίωσε τελικά σε συνέντευξή της στο Fox News ότι είχε αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις και δεν επιχείρησε να τις επαναλάβει.

Η Ζακαράια, η οποία αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της και δεν θεωρούσε ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα επηρέαζε τα επαγγελματικά της σχέδια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε εργαστεί στον τομέα του διεθνούς συναλλακτικού δικαίου και ότι είχε συμβουλευτεί νομικούς σχετικά με τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου.

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Οι εξηγήσεις της, πάντως, δεν έβαλαν τέλος στις αντιδράσεις, καθώς το ζήτημα της επαγγελματικής της ιδιότητας είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα.

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Η δήλωση για την Κίνα και η αντίδραση του Πεκίνου

Στο κλίμα αμφισβήτησης προστέθηκε και μια δήλωση της Ζακαράια για την Κίνα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, όταν η Κίνα παρουσιαζόταν ως ανερχόμενη παγκόσμια υπερδύναμη.

Η ίδια αμφισβήτησε σκωπτικά αυτή την εικόνα, επικαλούμενη τις εντυπώσεις της από τις υποδομές υγιεινής που είχε συναντήσει στη χώρα.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, απάντησε προσκαλώντας τη Ζακαράια να επισκέπτεται συχνότερα την Κίνα.

Πώς επελέγη για τη θέση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, η επιλογή της Ζακαράια ήταν προσωπική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, με σημαντικό ρόλο στις επαφές να αποδίδεται στην προσωπική βοηθό του, Νάταλι Χαρπ.

Η Ζακαράια φέρεται να επισκέφθηκε διακριτικά τον Λευκό Οίκο στις 8 Οκτωβρίου και να είχε θετική συνάντηση με τον πρόεδρο, ο οποίος της προσέφερε τη θέση την επόμενη ημέρα.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, είχε ενημερωθεί για την επιλογή, χωρίς να εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πριν από τον διορισμό της, ο Τραμπ φέρεται να είχε εξετάσει και άλλες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων εκείνες της Μαρίας Μπαρτιρόμο και του συντηρητικού σχολιαστή Σκοτ Τζένινγκς.

Μια θητεία μικρότερη και από εκείνη του Σκαραμούτσι

Η εξαιρετικά σύντομη παρουσία της Ζακαράια στον Λευκό Οίκο προκάλεσε συγκρίσεις με τον Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε παραμείνει μόλις 11 ημέρες στη θέση του διευθυντή Επικοινωνίας κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η θητεία της Ζακαράια αποδείχθηκε ακόμη συντομότερη, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε ημέρες από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.

Παρά την αποχώρησή της, κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η περίπτωσή της αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν μια υψηλού προφίλ κυβερνητική επιλογή βρίσκεται αντιμέτωπη, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, με έντονο δημοσιογραφικό έλεγχο και δημόσια αμφισβήτηση.