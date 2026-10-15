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Αν και ο πρόεδρος Τραμπ την παρουσίασε ως δικηγόρο, η ίδια δεν φαίνεται να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε καμία αμερικανική πολιτεία.

Η οργάνωση Campaign for Accountability υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, ζητώντας διερεύνηση για το εάν η Ζακαράια παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος.

Η ίδια δήλωσε ότι ασχολήθηκε με το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και ότι είχε λάβει συμβουλή να αυτοαποκαλείται νομικός και όχι δικηγόρος.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ζακαράια απέτυχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας μετά την αποφοίτησή της από τη νομική σχολή το 2011.

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Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να υπερασπιτεί τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του, Κέιτι Ζακαράια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της διαπιστευτήρια στον νομικό τομέα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τον διορισμό της την περασμένη εβδομάδα, την παρουσίασε ως δικηγόρο («attorney»), ενώ και η ίδια έχει αναφερθεί στον εαυτό της με την ιδιότητα αυτή. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε την Τρίτη από δημοσιογράφο σε ποια πολιτεία έδωσε και πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου —που απαιτούνται για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα στις ΗΠΑ—, απάντησε, στεκόμενη δίπλα στον Πρόεδρο: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

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Δεν φαίνεται να είναι εγγεγραμμένη σε δικηγορικό σύλλογο καμίας από τις πολιτείες στις οποίες έχει διαμείνει.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, όπως αναφέρει το BBC, δήλωσε ότι η Ζακαράια διαθέτει «μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα» για να συμβάλει στην ενημέρωση του αμερικανικού λαού.

Reporter asks Trump’s new press secretary Katie Zacharia where she passed the bar after he introduced her as “an attorney.” Her answer: “When I moved to China.” She has a JD from Pepperdine and has repeatedly called herself a lawyer on TV, but there’s no record she ever passed a bar or is licensed in any U.S. state. A degree alone doesn’t make you an attorney. Insane that this is who he hired for the job. Where is Trump even finding these people? https://t.co/IOg6OITsnF — Kacee Allen (@KaceeRAllen) October 13, 2026

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τα διαπιστευτήριά της, η Ζακαράια ανέφερε σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα: «Ασχολήθηκα με το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα προσόντα».

Την Τετάρτη, η οργάνωση ελέγχου «Campaign for Accountability» υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας. Ζητούν να διερευνηθεί εάν η Ζακαράια «παρουσιαζόταν επανειλημμένα στο κοινό ως έχουσα το δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας, χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια — μια συμπεριφορά που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, συνιστά ποινικό αδίκημα».

Η 42χρονη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine στην Καλιφόρνια το 2011, όπως επιβεβαίωσε το ίδρυμα. Το πτυχίο νομικής, ωστόσο, δεν αποτελεί άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

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Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε στους New York Times την Τετάρτη ότι, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά δίκτυα, είχε ρωτήσει το Πανεπιστήμιο Pepperdine πώς θα έπρεπε να συστήνεται. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου τη συμβούλευσε ότι θα μπορούσε να αποκαλεί τον εαυτό της «lawyer» (νομικό), αλλά όχι «attorney» (δικηγόρο με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ζακαράια συμμετείχε στις εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου στην Καλιφόρνια μετά την αποφοίτησή της, αλλά απέτυχε. Οι εξετάσεις αυτές θεωρούνται από τις δυσκολότερες στις ΗΠΑ. Πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε στο εν λόγω μέσο ότι η Ζακαράια έδωσε τις εξετάσεις την περίοδο που σχεδίαζε τον γάμο της και ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα με τον μελλοντικό σύζυγό της.

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Μετακόμισε στο Πεκίνο λόγω της εργασίας του συζύγου της σε μια αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity firm). Η Ζαχαράια έχει δηλώσει ότι εκεί ασχολήθηκε με το «δίκαιο των διεθνών συναλλαγών». Στο προφίλ της στο LinkedIn αναφέρεται ότι εργάστηκε ως συνεργάτιδα στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο, κατά την περίοδο 2011-2013.

Στην Κίνα, μόνο οι Κινέζοι πολίτες έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης δικηγορίας. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία από άλλες θέσεις.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, η Ζαχαράια δήλωσε στην εκπομπή «The Clay Travis and Buck Sexton Show» –μια ραδιοφωνική εκπομπή συντηρητικής κατεύθυνσης– ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κίνα, εργάστηκε ως εξωτερική νομική σύμβουλος για τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία (IFC) και την Παγκόσμια Τράπεζα.

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Το BBC επικοινώνησε με την Παγκόσμια Τράπεζα και την IFC, ζητώντας σχόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας συνεργάζεται κατά καιρούς με εξωτερικά δικηγορικά γραφεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του ποιοι από τους δικηγόρους τους θα αναλάβουν συγκεκριμένα τμήματα του εκάστοτε έργου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Ζαχαράια διετέλεσε γενική νομική σύμβουλος στην οργάνωση «Fix California» –μια συντηρητική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Ρικ Γκρενέλ, στενό συνεργάτη του Τραμπ.

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