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Δυσάρεστα νέα για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τη Δέσποινα Βανδή και κυρίως για τους 300 περίπου εργαζομένους της νυχτερινής επιχείρησης του Ομίλου Μαροσούλη- Κοταρίδη: Παρά τις σοβαρές προσπάθειες που έγιναν μέχρι και την Παρασκευής, το NOX Athens θα παραμείνει κλειστό και αυτό το τριήμερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι επιχειρηματίες ήθελαν να είναι καθ’ όλα νόμιμοι και επειδή δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες από τον Δήμο Αθηναίων, που έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα για τον έλεγχο στο NOX- αλλά και το γειτονικό VOX στο οποίο θα εμφανίζονται (διαφορετικές μέρες) ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα- αναναγκάστηκαν να κρατήσουν κλειστή την επιχείρηση.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μόνο έξι εμφανίσεις στο NOX.

Η οικονομική ζημία της επιχείρησης από αυτή την εξέλιξη είναι φυσικά πολύ σοβαρή, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα φυσικά αντιμετωπίζουν όχι οι καλλιτέχνες, αλλά το υπόλοιπο προσωπικό και οι οικογένειές τους.

ΝΟΧ: Θα καταφέρει να λειτουργήσει ξανά στις 4 Δεκεμβρίου;

Παρόλα αυτά όλοι έχουν πάρει τη διαβεβαίωση από την ιδιοκτησία ότι από την επόμενη Παρασκευή, το NOX θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά, έχοντας εξασφαλίσει τις επίσημες άδειες από τον Δήμο Αθηναίων.

Την ίδια στιγμή μάλιστα γίνεται αρκετή συζήτηση γύρω από τη φημολογούμενη «κόντρα» ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και κυβερνητικούς παράγοντες, που συνδέεται μάλιστα και με τη μεγάλη γιορτή του Δήμου για την αλλαγή της χρονιάς στο Σύνταγμα, την οποία ο δήμαρχος ήθελε να αναθέσει στον Λάκη Λαζόπουλο. Αυτό τελικά μπόρεσε να συμβεί ποτέ, αφού ο τελευταίος θεωρείται persona non grata λόγω του σκληρού αντιπολιτευτικού του λόγου.