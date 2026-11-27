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Μήνυμα έκτακτης ειδοποίησης μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι του Δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να περιορίζονται μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Στην ειδοποίηση του 112 επισημαίνεται ότι, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου, οι κάτοικοι θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ παράλληλα καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Νωρίτερα σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να απαιτούν αυξημένη προσοχή. Ιδιαίτερα την Κυριακή, οι άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 10 μποφόρ.