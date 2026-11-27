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Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, αναβαθμίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει χθες.

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

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Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

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γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

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Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

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