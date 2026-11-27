ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και ο πρόεδρος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα αφορά ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και στις συμβάσεις της εταιρείας ΤΕΧΑΝ σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν το υψηλό κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων, καθώς και πιθανή αθέμιτη άσκηση επιρροής κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Ο Γιάννης Κουρτάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

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Στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) οι τέσσερις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», υπόθεση στην οποία εξετάζονται ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και στις συμβάσεις που συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πέντε συλληφθέντες για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης

Οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προκειμένου να τους ασκηθεί δίωξη, ενώ αμέσως μετά θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο εκδότης της εφημερίδας «Παραπολιτικά», Γιάννης Κουρτάκης, καθώς και οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Κουρτάκης, σε δημόσια δήλωσή του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που φέρεται να του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη και απορρίπτοντας οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση.

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κουρτάκης..

Η έρευνα αφορά τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν το οικονομικό σκέλος, τις διαδικασίες ανάθεσης και τις συμβάσεις που συνδέονται με την ΤΕΧΑΝ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα, η δαπάνη για κάθε «σπιτάκι» φέρεται να ανήλθε στις 300.000 ευρώ, ενώ η εμπορική του αξία εκτιμάται περίπου στις 66.000 ευρώ.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης ενδεχόμενες παρεμβάσεις και πιθανή αθέμιτη άσκηση επιρροής κατά τη διαδικασία επιλογής της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες επικοινωνίας.

Πώς πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συμμετοχή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Οι έρευνες ξεκίνησαν με κατ’ οίκον ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν αρχικά τρεις συλλήψεις, ενώ μία ακόμη ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα.

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Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Οι έλεγχοι εντάθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Κατά τις προηγούμενες ερευνητικές ενέργειες αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας, ενώ στην έρευνα είχαν συνδράμει και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

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