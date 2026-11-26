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Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης και παράνομων πράξεων, χαρακτηρίζοντας τις διώξεις ως έωλες και αβάσιμες.

Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται σε πιθανές παρατυπίες κατά τη χρηματοδότηση και την ανάθεση του έργου της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Οι αρχές εξετάζουν το υψηλό κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, το οποίο φέρεται να υπερβαίνει σημαντικά την πραγματική εμπορική τους αξία.

Η έρευνα για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ξεκίνησε το 2025 και εντάθηκε τον Ιούλιο του 2026 με στοχευμένους ελέγχους.

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Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης τοποθετήθηκε για την υπόθεση της TEXAN με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία παραθέτει τις θέσεις του σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο ίδιος συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη φερόμενη διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω του έργου της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Κουρτάκη

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν.

Γιάννης Κουρτάκης»

Όπως έχει γίνει γνωστό η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αφορά σε πιθανές παρατυπίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, καθώς υπάρχουν ερωτήματα τόσο για το οικονομικό του αντικείμενο όσο και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκε στην εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως κατά τις πληροφορίες αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη ανά εγκατάσταση έφτασε τις 300.000 ευρώ, την ώρα που η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.

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Να σημειωθεί ότι η υπόθεση δεν προέκυψε πρόσφατα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η έρευνα εντάθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο. Οι ενέργειες έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Οι ελεγκτές αναζήτησαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία που αφορούσαν τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, αλλά και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στην έρευνα συνέδραμαν τότε πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Η δικαστική έρευνα αφορά ενδεχόμενες παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο το οικονομικό σκέλος όσο και τις διαδικασίες ανάθεσης στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί το κόστος προμήθειας των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη για κάθε εγκατάσταση φέρεται να έφτασε τις 300.000 ευρώ, ενώ η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ.

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Παράλληλα, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες παρεμβάσεις ή αθέμιτη άσκηση επιρροής που μπορεί να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ξεκινήσει ήδη από το 2025, όταν εξετάστηκαν ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Οι έλεγχοι εντάθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Στο πλαίσιο των ελέγχων αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, καθώς και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

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Στην έρευνα του Ιουλίου είχαν συνδράμει επίσης πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.