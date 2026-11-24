Το δελτίο Τύπου- απάντηση του MEGA για τη δεύτερη εκπομπή του Αντώνη Κανάκη.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κώστας Φραγκολιάς επισήμανε την έλλειψη αναφοράς στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Madwalk.

Οι υπεύθυνοι διευκρίνισαν ότι θα συμπεριληφθεί αφιερωματικό βίντεο στην τηλεοπτική μετάδοση του MEGA τον επόμενο μήνα.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη δημόσια εμφάνιση των Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου μετά τον καταγεγραμμένο διαπληκτισμό τους.

Ο παρουσιαστής επέκρινε τη στάση των δύο δημοσιογράφων, χαρακτηρίζοντας τη χυδαιότητα των διαλόγων τους πρωτοφανή για τα δεδομένα της τηλεόρασης.

Το MEGA ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της εκπομπής «Βινύλιο» με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση.

Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 23:20.

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Μια ιδιαίτερα εύστοχη παρατήρηση έκανε ο Κώστας Φραγκολιάς το πρωί της Τρίτης στον αέρα του Happy Day σχετικά με την παράλειψη των διοργανωτών του Madwalk να αναφερθούν στην απώλεια του, στιλιστικά πρωτοπόρου, Γιώργου Μαζωνάκη σε μια, κατά γενική ομολογία, άρτια διοργάνωση.

Η απάντηση των ανθρώπων του σταθμού ήταν άμεση, καθώς φρόντισαν να επικοινωνήσουν με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή- η οποία είχε ξεκινήσει την τηλεοπτική της καριέρα από το μουσικό κανάλι-, διευκρινίζοντας ότι στην τηλεοπτική μετάδοση που θα γίνει τον επόμενο μήνα από το MEGA, θα συμπεριληφθεί ένα αφιερωματικό βίντεο στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, το οποίο δεν είχαν προλάβει να ετοιμάσουν.

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Σκληρή απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Ιδιαίτερα ενοχλημένος φάνηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του το πρωί της Τρίτης με αφορμή την αγκαλιά του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου που είχε προηγηθεί λίγη ώρα πριν στην έναρξη του «10 παντού». Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι έχει παρακολουθήσει το επίμαχο βίντεο- την ύπαρξή του είχε αποκαλύψει η HuffPost από την Παρασκευή- που δείχνει τους δυο δημοσιογράφους το OPEN να διαπληκτίζονται άγρια με σκληρούς χαρακτηρισμούς στο πλατό, δίνοντας ταυτόχρονα μια αυστηρή απάντηση σε όσα έχουν γίνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κάποιος μέσα από το κοντρόλ το τράβηξε. Άρα τα όσα έγιναν ανάμεσα στον κύριο Στραβελάκη και την κυρία Παπακωστοπούλου είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μετέφερε κάποιος, είναι καταγεγραμμένα, γιατί έχουν αποτυπωθεί σε ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει και τον γύρο στον χώρο των media. Και προφανώς είναι και σε γνώση της ιδιοκτησίας, αλλά και της διεύθυνσης του σταθμού.

Αυτά που ακούστηκαν ένθεκα κείθεν δεν είναι απλώς ακραία. Είναι πρωτοφανής η χυδαιότητα με την οποία μιλάει ο ένας για τον άλλον. Είναι πρωτοφανή για τα χρόνια της τηλεόρασης. Εγώ πάλι δεν παίρνω θέση για ποιός από τους δύο φταίει. Όποιος και να φταίει όμως αυτά που ακούστηκαν είναι απίστευτα, είναι απίστευτα» σχολιάσε δηκτικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Μια αμήχανη αγκαλιά ήταν η απάντηση του διδύμου Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου σε όσα ακούγονται.

«Όλοι λοιπόν περιμένανε ότι ο σταθμός θα δώσει μία λύση. Να υπάρχει μία λύση, ένας να αποχωρήσει ή οτιδήποτε άλλο. Αντί να συμβεί αυτό, σήμερα το πρωί βγήκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι. Σαν να κοιμήθηκαν μαζί το βράδυ στο ίδιο σπίτι και παρέα να πήγαν μαζί να κάνουν εκπομπή με τον διευθυντή προγράμματος και ειδήσεων εκεί τον κύριο Παναγιωτόπουλο.

Σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην άνοιξε ποτέ η μύτη και καλά έκαναν και τα βρήκανε- αν τα βρήκανε-, όταν όμως και οι δύο τους έχουν μιλήσει από την Παρασκευή και μετά με πάρα πολλούς ανθρώπους από τον χώρο των media και οι δύο τους παρουσιάζουν μία θέση αφόρητη.

Αδειάζοντας ο ένας τον άλλον για το ότι δεν μπορώ με το μπήξε με τον δείξε ή δεν μπορώ με την μπήξε με τη δείξε. Προσέξτε, έχουν κάνει κοινωνούς λοιπόν το σύνολο της τηλεόρασης οι δύο αυτοί άνθρωποι; Όταν λοιπόν σήμερα βγαίνουν σαν να συνέβη τίποτα, όταν ξαναυπάρξει μία κακοποιητική συμπεριφορά στην τηλεόραση, μην πείτε κυρία Πετρογιάννη ότι αυτός είναι κακοποιητής, γιατί μετά δεν θα σας πιστέψει κανένας, καταλάβατε;»

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Την επόμενη Πέμπτη το «Βινύλιο» μπαίνει στο… πικάπ του MEGA

Το πρωί της Τρίτης, το Μεγάλο Κανάλι ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή της εκπομπής «Βινύλιο» του Αντώνη Κανάκη χωρίς ακόμα να ξεκαθαρίζεται τι θα γίνει με την τρίτη εκπομπή του Αντώνη Κανάκη, το Boomers.

Το soundtrack της νεανικής μας ηλικίας επιστρέφει! Το αγαπημένο «ΒΙΝΥΛΙΟ» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 23:20, στο MEGA.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, φορούν τα ακουστικά τους, αφήνουν τη βελόνα του πικάπ να πέσει στον δίσκο και ξεκινούν μια αναδρομή σε στιγμιότυπα, εικόνες και ήχους που άφησαν ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωή μας.

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Με αφετηρία τη μουσική, το «ΒΙΝΥΛΙΟ», το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για να ανασύρει αγαπημένα τραγούδια, αξέχαστες τηλεοπτικές εκπομπές, πρόσωπα, γεγονότα και μικρές καθημερινές συνήθειες άλλων δεκαετιών. Τότε που η διασκέδαση είχε διαφορετικό ρυθμό, η επικοινωνία ήταν πιο άμεση και μπορούσες ακόμη και να «αγγίξεις» τη μουσική, στα αυλάκια ενός μαύρου βινυλίου.

Η ζωντανή, διαδραστική παρέα του Αντώνη Κανάκη, του Γιάννη Σερβετά και του Χρήστου Κιούση ανοίγει ξανά τα μικρόφωνα, δίνοντας παράλληλα βήμα στις αναμνήσεις και τις ιστορίες των τηλεθεατών. Το νοσταλγικό ταξίδι ξεκινά! Ποιος δίσκος θα γυρίσει πρώτος στο πικάπ του «ΒΙΝΥΛΙΟΥ»;

Το αγαπημένο τηλεοπτικό «ραδιόφωνο» επανασυντονίζεται στο MEGA. Πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 23:20!

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