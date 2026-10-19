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Η πρωτεύουσα της Δανίας, η Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης πανών, τα συστατικά των οποίων θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή δομικών υλικών ή να μετατρέπονται σε βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης.

«Η ανακύκλωση των πανών, αντί της καύσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη για το κλίμα», σημείωσε σε ένα δελτίο Τύπου η Λίνε Μπάρφοντ, αντιδήμαρχος για το κλίμα και το περιβάλλον.

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«Έχουμε πολλά μικρά παιδιά στην Κοπεγχάγη, επομένως οι προοπτικές είναι μεγάλες», υπογράμμισε.

Η συλλογή των πανών θα ξεκινήσει στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν επίσης στις αυλές των κτιρίων.

Copenhagen announces recycling bins for dirty diapers to fight climate change https://t.co/Yon3mLKqcZ — Not the Bee (@Not_the_Bee) October 15, 2026

Από τον Φεβρουάριο, θα γίνεται συλλογή των πανών στους οίκους ευγηρίας. Η δημοτική αρχή προβλέπει να μπορέσει να συγκεντρώσει 5000 τόνους απορριμμάτων από πάνες, όταν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως το 2029.

Η επεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε ειδική μονάδα. Το πλαστικό, τα υπεραπορροφητικά πολυμερή, τα υγρά και τα περιττώματα μπορούν να ανακτηθούν από τις πάνες και να ανακυκλωθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την τηλεθέρμανση, αλλά και, για παράδειγμα, στην κατασκευή εξαρτημάτων για το εσωτερικό των αυτοκινήτων ή στην οικοδομική δραστηριότητα, διευκρίνισε η δημοτική αρχή.

Παρά την εικόνα της χώρας ως πρωτοπόρου στην προστασία του περιβάλλοντος, η Δανία ανακυκλώνει μόλις το ήμισυ περίπου των αστικών αποβλήτων της (46,2% το 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων αποβλήτων οδηγείται σε καύση για την παραγωγή ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ