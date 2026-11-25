Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο, καθώς το υψηλό κόστος των εργατών γης και των καλλιεργητικών εξόδων υπερβαίνει συχνά την τιμή πώλησης του προϊόντος.

Πολλοί παραγωγοί συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους κυρίως από προσήλωση στην παράδοση, παρά τις σημαντικές οικονομικές ζημιές που υφίστανται κατά την ελαιοκομική περίοδο.

Η έλλειψη μιας οργανωμένης εξαγωγικής στρατηγικής και ενός ισχυρού δικτύου διανομής μέσω της ομογένειας περιορίζει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου έναντι του ανταγωνισμού.

Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής ενισχύουν την παραγωγή τους, καθιστώντας αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής καλλιέργειας και την επώνυμη τυποποίηση για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

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«Την ελιά τη μαζεύουμε και την κάνουμε λάδι για συναισθηματικούς λόγους. Για να τηρήσουμε την παράδοση. Όχι μόνο κέρδος δεν έχουμε, αλλά ζημιά. Συνεχίζουμε, όμως, γιατί πιστεύουμε στην παράδοσή μας».

Αυτά μου είπε στη HuffPost ο Γιώργος Κατζανός, ελαιοπαραγωγός με ένα από τα μεγαλύτερα ελαιοτριβεία της Λέσβου.

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Λόγια που αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται πολλοί Έλληνες ελαιοπαραγωγοί. Άνθρωποι που κληρονόμησαν ελαιώνες από τους παππούδες και τους γονείς τους και σήμερα κινδυνεύουν να παραδώσουν στα παιδιά τους μια οικονομικά ασύμφορη δραστηριότητα.

Και όλα αυτά για ένα προϊόν που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διατροφικούς και εξαγωγικούς θησαυρούς της Ελλάδας.

Μεροκάματο 90 ευρώ και λάδι 3,20 ευρώ

Σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία, τα ημερομίσθια των εργατών γης φθάνουν ακόμη και τα 90 ευρώ, την ώρα που η τιμή παραγωγού του ελαιολάδου βρίσκεται σε περιπτώσεις στα 3,20 ευρώ το κιλό.

Με αυτά τα δεδομένα, ένα τετραμελές συνεργείο κοστίζει 360 ευρώ ημερησίως. Ο παραγωγός πρέπει να εξασφαλίσει 112,5 κιλά ελαιολάδου μόνο για να πληρώσει τους εργάτες του.

Χωρίς να συνυπολογίζονται τα λιπάσματα, τα καύσιμα, τα κλαδέματα, η άρδευση, τα μεταφορικά, τα έξοδα του ελαιοτριβείου και, φυσικά, η προσωπική του εργασία.

Όταν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί αναζητούσαν ελληνικό λάδι

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική.

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Η παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία και η μειωμένη παραγωγή στη Μεσόγειο κατά τις ελαιοκομικές περιόδους 2022-2023 και 2023-2024 προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στη διεθνή αγορά.

Ιταλικές και ισπανικές επιχειρήσεις αναζητούσαν σημαντικές ποσότητες ελαιολάδου και εκτός των συνόρων τους, με την Ελλάδα να αποτελεί μία από τις αγορές προμήθειας.

Ελληνικό ελαιόλαδο ταξίδευε στο εξωτερικό, συχνά χύμα, για να τυποποιηθεί και να διατεθεί από ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες καρπώνονταν σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας του.

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Η έλλειψη εκτόξευσε τις τιμές. Δεν έλυσε, όμως, κανένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής.

Η ανεκμετάλλευτη δύναμη της ελληνικής ομογένειας

Από προσωπική μου γνώση, στις μεγάλες κοιτίδες του απόδημου Ελληνισμού, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Αυστραλία, διαπιστώνω ένα σημαντικό έλλειμμα.

Παρά την ισχυρή επιχειρηματική παρουσία της ομογένειάς μας, δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που θα περίμενε κανείς ένα οργανωμένο δίκτυο εισαγωγής και διανομής ελληνικού ελαιολάδου στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.

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Υπάρχουν, ασφαλώς, αξιόλογες επιχειρηματικές προσπάθειες. Δεν αρκούν, όμως.

Τα ιταλικά και τα ισπανικά ελαιόλαδα έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ισχυρότερη αναγνωρισιμότητα και παρουσία στα ράφια.

Γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα, με τη βοήθεια των ομογενών επιχειρηματιών της, να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτές τις τεράστιες καταναλωτικές αγορές;

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Πού είναι η συντονισμένη προσπάθεια της οικονομικής μας διπλωματίας, των εμπορικών επιμελητηρίων, των συνεταιρισμών και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων;

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Η ομογένεια θα μπορούσε να αποτελέσει την εμπορική γέφυρα που χρειάζεται ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός.

Οι απέραντοι ελαιώνες της Βόρειας Αφρικής

Στην εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε και έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, που συχνά υποτιμούμε στην Ελλάδα.

Την Τυνησία και το Μαρόκο.

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Στις μεσογειακές περιοχές της Βόρειας Αφρικής αναπτύσσονται τεράστιες εκτάσεις ελαιοκαλλιέργειας, με σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή και την τυποποίηση.

Και θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι τα ελαιόλαδα αυτών των χωρών είναι εξ ορισμού κατώτερης ποιότητας από τα ελληνικά. Παράγουν και εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα υψηλών προδιαγραφών, με ανταγωνιστικές τιμές.

Η παράδοση δεν πληρώνει τους λογαριασμούς

Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζει το μέλλον της ελαιοπαραγωγής της αποκλειστικά στην αγάπη των ανθρώπων για τη γη τους.

Χρειάζεται οργανωμένη εξαγωγική στρατηγική, ενίσχυση της επώνυμης τυποποίησης, εκσυγχρονισμό της συγκομιδής όπου το επιτρέπει το έδαφος, περιορισμό του κόστους παραγωγής και ουσιαστική αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης.

Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να υπερηφανευόμαστε για την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, την ώρα που άλλες χώρες θα κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές.

Κρατώ τα λόγια του Γιώργου Κατζανού από τη Λέσβο. Μαζεύουμε τις ελιές για συναισθηματικούς λόγους. Για την παράδοση. Ακόμη και με ζημιά.

Μόνο που η παράδοση δεν πληρώνει τους λογαριασμούς. Και κάποια στιγμή, όταν οι σημερινοί ελαιοπαραγωγοί αποσυρθούν, ποιος θα βρεθεί να μαζέψει τις ελιές τους;