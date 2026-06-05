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Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα οι 13 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ένα δίκτυο προσώπων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη μέσω του συστήματος ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχουν και συγγενικά πρόσωπα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση.

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Οι συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα την προηγούμενη ημέρα και παρέμειναν υπό κράτηση μέχρι την προσαγωγή τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Κέρδη που ξεπερνούν τα 2.700.000 ευρώ

Η οργάνωση δρούσε έχοντας ως έδρα την Κοζάνη και το Αγρίνιο, ωστόσο είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδας και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, με τα κέρδη από τις παράνομες επιδοτήσεις και την κρατική ενίσχυση να ξεπερνούν τα 2.700.000 ευρώ.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν ανάλογος με τα κυκλώματα της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Δήλωναν δηλαδή εκτάσεις τις οποίες δεν κατείχαν και εμφάνιζαν στην ουσία ακίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα ακόμη και από νεκρούς, προκειμένου να παίρνουν την κοινοτική ενίσχυση, ενώ δεν δίστασαν να επιστρατεύσουν ακόμη και εκτάσεις που ανήκαν στον Δημόσιο, όπως εκτάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, των Δήμων Κοζάνης και Βέροιας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των υπουργείου Οικονομικών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, δύο από τους κατηγορουμένους εμφανίζονταν ως εκμισθωτές κάποιων από τα ακίνητα τα οποία δεν κατείχαν – δηλαδή τα νοίκιαζαν σε άτομα συγγενικά τους, ενώ ούτε οι ίδιοι τα κατείχαν, αλλά εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές – ενώ έξι από αυτούς δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς για λογαριασμό των φερόμενων ως εγκεφάλων της οργάνωσης, στον οποίο μάλιστα έδιναν και λόγο και στη συνέχεια έδιναν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης, το οποίο έπαιρναν κυρίως λειτουργώντας μέσα από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία και αυτά είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα.