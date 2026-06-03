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Νέα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ. Συνολικά, οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 39 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της αστυνομίας.

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Η έρευνα δείχνει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και φορολογικές παραβάσεις. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.