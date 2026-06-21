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Μια απίστευτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (21.06.2026) στο κέντρο του Αγρινίου, όπου ένα ζευγάρι καυγάδισε με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματίσει σοβαρά στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια γυναίκα δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, στην αρχή της οδού Αναστασιάδη.

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Ένοικος πολυκατοικίας ξύπνησε, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, από δυνατές φωνές. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι ήρθε αντιμέτωπος με μία βίαιη εικόνα, με την γυναίκα να φωνάζει καθώς ο σύντροφός της την χτυπούσε και την έσπρωχνε στο δρόμο.

Όπως αποδείχτηκε το ζευγάρι διαπληκτίστηκε και ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας, χτυπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έσυρε για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

Το πρωί, οι μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.

Μάλιστα, η ΕΛΑΣ αναζητά υλικό από τις κάμερες των γειτονικών κτιρίων.

Πηγή: agriniopress.gr