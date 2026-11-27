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Η άνοδος της στάθμης των υδάτων και οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν σε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων πλοίων, ενώ σημειώθηκαν και τοπικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

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Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη νότια Κέρκυρα, με το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπερνά τα 190 χιλιοστά, σύμφωνα με τις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις και άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ χρειάστηκε και η προληπτική απομάκρυνση μίας γυναίκας από την περιοχή. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη νότια Κέρκυρα. Σύμφωνα με στοιχεία από ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS), στον Χλωμό σημειώθηκαν 197,6 χιλιοστά βροχής και στο Περιβόλι 192,8 χιλιοστά. Η ένταση των φαινομένων συνδέεται με τον σχηματισμό ενός «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί.

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Αντίστοιχα, στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στη Γρίκα Θεσπρωτίας, η βροχόπτωση έφτασε τα 141,99 χιλιοστά, ενώ η έντασή της διατηρήθηκε στα 15 χιλιοστά ανά ώρα.

Στη Λευκίμμη, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε αισθητά, φτάνοντας στο ύψος του κρηπιδώματος, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με πτώσεις βράχων, τμημάτων του δρόμου, δέντρων και φερτών υλικών. Περιστατικά αναφέρθηκαν σε Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί, μεταξύ άλλων περιοχών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της κεντρικής Κέρκυρας. Οι περισσότερες βλάβες έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν σε Βάτο, Έρμονες, Παντοκράτορα, Πέλεκα, Ανάληψη και σε περιοχές του νότιου τμήματος του νησιού.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στις συγκοινωνίες. Η βραδινή πτήση της Aegean από την Αθήνα επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ για σήμερα αναμένονται αλλαγές στα αεροπορικά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων ανοικτού τύπου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπεται ύψος βροχής 54 χιλιοστών, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω, με τον εκτιμώμενο όγκο νερού να φτάνει τα 71 χιλιοστά.