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Έντονη κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) την Κέρκυρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φιγαρέτο, στο Κανόνι, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο δώμα του κτιρίου, αποτρέποντας την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.