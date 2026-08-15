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Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για παροχή υγειονομικής φροντίδας.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε πενήντα κλήσεις για βοήθεια και απεγκλώβισε δέκα άτομα από οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και ευχαρίστησε το προσωπικό για τις προσπάθειες διάσωσης.

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Με μία ισχυρή κακοκαιρία ήρθε αντιμέτωπη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Μάνη, προκαλώντας έντονα προβλήματα σε διάφορα χωριά, όπως η Αλύπα και η Κοκκάλα. Μεγάλες ποσότητες νερού εισχώρησαν σε σπίτια και καταλύματα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης, αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν στη θάλασσα και μία γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο επειδή χτυπήθηκε από κεραυνό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά σε απάντηση στα μπουρίνια που έπληξαν τη Μάνη.

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Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 15, 2026

Παράλληλα, ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό για την προσπάθεια διάσωσης και μεταφοράς της τραυματισμένης γυναίκας.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Κοκκάλα, όπου η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε ορμητικό χείμαρρο. Το νερό κατέβαινε με μεγάλη δύναμη προς τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι έβρισκε στην πορεία του.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Σε ορισμένα σημεία, η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας μέχρι τα παράθυρα κτιρίων και εισχωρώντας στο εσωτερικό τους.

Σφοδρή νεροποντή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, δείχνοντας το μέγεθος της ζημιάς που άφησε πίσω της η νεροποντή.

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Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο Οίτυλο. Η ισχυρή βροχή μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη», με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή και να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων που έπληξαν τη Μάνη μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και κτίρια.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

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Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.