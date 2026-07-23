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Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όλες οι κατηγορίες εναντίον του έχουν τεθεί στο αρχείο από τη Δικαιοσύνη, θεωρώντας τη συνεχιζόμενη κριτική ως τίτλο τιμής για τη σταδιοδρομία του.

Επιπλέον, ο υπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς περί νέων αποκαλύψεων, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ.

Σαλμάς έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά στο παρελθόν.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Παύλο Πολάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τους για προσπάθεια ανακύκλωσης παλαιών υποθέσεων που έχουν κλείσει οριστικά.

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά μέσω ανάρτησής του στα όσα υποστήριξε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι αναφορές του πρώην συναδέλφου του αποτέλεσαν, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας» του, επισημαίνοντας πως έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, οι επικριτές του δεν βρήκαν τίποτε νέο να του καταλογίσουν.

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«Ξαναζεσταμένο φαγητό η Novartis»

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι όσοι επιτίθενται πολιτικά εναντίον του επανέρχονται στην υπόθεση Novartis, χαρακτηρίζοντάς την «ξαναζεσταμένο φαγητό». Υπογραμμίζει ότι όλες οι κατηγορίες που τον αφορούσαν τέθηκαν στο αρχείο μετά τις έρευνες της Δικαιοσύνης, υπενθυμίζοντας πως η υπόθεση είχε διερευνηθεί εκτενώς κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σημειώνει, το γεγονός ότι, παρά την πολυετή πολιτική και κυβερνητική του πορεία, εξακολουθεί να γίνεται αναφορά αποκλειστικά σε μια υπόθεση που έχει ήδη κλείσει δικαστικά, συνιστά –κατά την άποψή του– «τίτλο τιμής».

Απάντηση σε Πολάκη, Κωνσταντοπούλου και ΠΑΣΟΚ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στρέφεται επίσης κατά του Παύλου Πολάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και μέρους των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τις αναφορές περί «νέων τεκμηρίων» που παρουσίασε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν υποθέσεις που έχουν ήδη εξεταστεί και για τις οποίες η ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί νέων αποκαλύψεων.

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξαπολύει πολιτικά πυρά και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη; Αυτά είναι τα νέα στοιχεία… περαστικά σας».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπόθεση Novartis και τις πολιτικές της προεκτάσεις παραμένει ένα από τα πλέον φορτισμένα κεφάλαια της τελευταίας δεκαετίας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

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Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης:

«Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα projects (Ελληνικό, Ναυπηγεία, έργα ΤΑΑ) έχουν ολοκληρωθεί σε αυτές μου τις θητείες.

Και όμως αν και ο Σαλμάς ξεκίνησε την λάσπη εναντίον μου για έναν διαγωνισμό για την διαχείριση αποβλήτων των Νοσοκομείων (διαγωνισμός ο οποίος είχε γίνει και ολοκληρωθεί πριν καν εγώ γίνω Υπουργός Υγείας) όχι μόνον δεν συνέχισε καθόλου αυτό το θέμα, αλλά ούτε αυτός, ούτε όλοι αυτοί που ξαφνικά τον «αγάπησαν» δεν βρήκαν να πουν τίποτε για τα 8 αυτά χρόνια των θητειών μου, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου και για το οποίο καταδικάστηκαν οι κατήγοροί μου αμετάκλητα ως συκοφάντες από την Ελληνική Δικαιοσύνη. 8 χρόνια και δεν έχουν να μου προσάψουν απολύτως τίποτε. Και να φανταστείτε ότι όλη μέρα μας κατηγορούν ως δήθεν «την πιο διεφθαρμένη Κυβέρνηση όλων των εποχών» αλλά για μένα 8 χρόνια Υπουργό και Αντιπρόεδρο της ΝΔ βρήκαν μόνον να πουν για ψεύδη και συκοφαντίες επί Κυβερνήσεως Σαμαρά….αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής τότε τί είναι;

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Επειδή όμως δεν έχω μάθει να μην απαντώ στις εναντίον μου κατηγορίες, και στον μεν Σαλμά, θα τα πω στο Δικαστήριο, καθώς χθες διέφυγε της προσοχής όλων αυτών των «καλών» εφημερίδων, ότι του Σαλμά η ασυλία ήρθη όχι ή η δική μου και ο Σαλμάς σύντομα θα δικαστεί και όχι εγώ, σε αυτούς (δηλ σε Παύλο Πολάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΠΑΣΟΚ, Εφημερίδα Συντακτών, Κόντρα κλπ) θα απαντήσω, για να καταλάβουν πόσο ρεζίλι για μία φορά ακόμη γίνονται.

Ο Σαλμάς παρουσίασε ως «νέα τεκμήρια» και αποδείξεις «παθητικής δωροδοκίας μου» ένα μήνυμα μου μαζί του, στο οποίο του απαντώ για ένα προηγούμενο μήνυμα μου του 2014 που συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία Novartis, όταν κατόπιν αιτήματος μιας δημοσιογράφου που είχε τότε ξεκινήσει ένα site για την μητρότητα και με είχε παρακαλέσει αν ήξερα τον κ. Φρουζή για να της βάλουν διαφήμιση από τη Novartis, και ενώ πλέον δεν ήμουν Υπουργός Υγείας, του ζήτησα να την βοηθήσουν με μία διαφήμιση και τελικά της έβαλαν ένα banner αξίας 2.000€.

Αυτό το site δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την πολιτική ούτε έγραψε ποτέ κάτι για μένα. Αλλά το θεώρησα ανθρώπινο αφού μπορούσα να το κάνω και το έκανα. Αυτό θεωρήθηκε από τον Σαλμά «παθητική δωροδοκία» και το ΠΑΣΟΚ μου ζήτησε να παραιτηθώ. Συγγνώμη κύριοι του ΠΑΣΟΚ αλλά ούτε η κα Τουλουπάκη που το είχε στην διάθεση της από την αρχή, αφού το βρήκαν από το κινητό μου τηλέφωνο δεν το θεώρησε έτσι….κοινώς η πρώτη «νέα αποκάλυψη» Σαλμά έχει αξιολογηθεί δικαστικά και αρχειοθετηθεί.

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Η δεύτερη είναι ακόμη πιο γελοία, ο Σαλμάς επικαλέστηκε την ένορκη κατάθεση μου υπέρ του κ. Μανιαδάκη που κατατέθηκε στο Δικαστήριο και που τελικά οδήγησε στην Δικαστική νίκη του κ. Μανιαδάκη επί του Σαλμά. Μεγάλη νέα αποκάλυψη κάτι που έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο; Και τί λέει το μνμ μου; ότι του χρωστούσα επειδή δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς της κας Τουλουπάκη. Αυτό ο Σαλμάς το θεώρησε προϊόν εκβιασμού και συναλλαγής με τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» δηλ τον κ. Νίκο Μανιαδάκη.

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Ομως όλα αυτά έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο, είναι οι ίδιες κατηγορίες που έλεγαν κατά του κ. Γιάννη Στουρνάρα και ο ίδιος ο κ. Μανιαδάκης τα είχε περιγράφει στο Δελτίο της τηλεοράσεως του ΣΚΑΙ όταν του είχαν απαγορεύσει την έξοδο από την χώρα, διότι όπως είχε πει τον εκβίαζαν να κατηγορήσει με ψέματα για να προφυλακίσουν εμένα, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον κ. Γιάννη Στουρνάρα…τότε το ΠΑΣΟΚ ήξερε για την σκευωρία Novartis στην οποία είχαν εμπλέξει τον τότε Πρόεδρο του και επιφανή του τότε στελέχη, τώρα θα μου πείτε δεν ψήφισαν καν την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην ΤτΕ…τί να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτά είναι τα νέα στοιχεία…περαστικά σας».

Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα… pic.twitter.com/NeDKakI6et Advertisement July 23, 2026