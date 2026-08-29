Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας Ελληνοκύπριος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο, όπου το σκάφος του βυθίστηκε λόγω της ισχυρής θαλασσοταραχής.

Στην ίδια επιχείρηση διασώθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα δύο μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ενώ ένας 45χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα από κεραυνό.

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες, εκτεταμένες ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και πυρκαγιές από κεραυνούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έντεκα εισερχόμενες πτήσεις στα αεροδρόμια της Κύπρου αναγκάστηκαν να εκτραπούν προσωρινά προς γειτονικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε το σύστημα CY-Alert, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όπου ένας Ελληνοκύπριος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε βρέθηκε στη δίνη της θαλασσοταραχής. Ο άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούμενος και εντοπίστηκε νεκρός πάνω στα βράχια. Ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς τον ανέσυρε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην ίδια επιχείρηση διασώθηκαν συνολικά πέντε άτομα. Δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν, ενώ δύο ακόμη νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Advertisement

Advertisement

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj August 29, 2026

Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και πυρκαγιές από κεραυνούς

Η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε από το πρωί μεγάλο μέρος της Κύπρου, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, ζημιές σε κατοικίες και καλλιέργειες, αλλά και πυρκαγιές από κεραυνούς.

Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε το σύστημα CY-Alert, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους.

Στη Λευκωσία, ο Πεδιαίος ποταμός υπερχείλισε στην περιοχή του Στροβόλου, με δρόμους και γέφυρες να καλύπτονται από νερά. Στη Λακατάμια, αυτοκίνητο βυθίστηκε στα λασπόνερα, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και αντικειμένων και κατολισθήσεις στα ορεινά.

Κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές στην Κοκκινοτριμιθιά, στο δάσος Κυπαρισσιά της Λεμεσού και στο Αυγόρου. Στο τελευταίο περιστατικό, αποθήκη δίπλα σε κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα για περίπου τρεις ώρες.

Advertisement

Υδροστρόβιλοι και μεγάλες ζημιές από τους ανέμους

Υδροστρόβιλοι καταγράφηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Λάρνακας και της Αγίας Νάπας, ενώ στο Κάβο Γκρέκο βυθίστηκε σκάφος.

Στην Πάφο, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις παραλίες Πωμού, Αργάκας και Αγίας Μαρίνας παρασύρθηκαν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Στην Πάχνα, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν υπόστεγο κτηνοτροφικής μονάδας και προκάλεσαν ζημιές σε τοίχους. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, κεραυνός έπληξε 45χρονο από τη Σρι Λάνκα στην περιοχή Κάτω Δρυ. Ο άνδρας έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του και υπέστη ελαφρά εγκαύματα, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Advertisement

Δεκάδες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Η ΑΗΚ κατέγραψε τουλάχιστον 40 βλάβες μέσης τάσης και πολλές ακόμη χαμηλής τάσης, με διακοπές ρεύματος σε δεκάδες περιοχές. Οι βλάβες προκλήθηκαν κυρίως από κεραυνούς και πτώσεις κλαδιών πάνω σε καλώδια.

Όλα τα συνεργεία τέθηκαν σε επιφυλακή, ωστόσο οι εργασίες διακόπτονταν προσωρινά όπου συνεχιζόταν η κεραυνική δραστηριότητα. Η ΑΗΚ προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί χρόνο.

Προβλήματα και στις πτήσεις

Η κακοκαιρία επηρέασε και τα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου. Έντεκα εισερχόμενες πτήσεις, δέκα με προορισμό τη Λάρνακα και μία την Πάφο, εκτράπηκαν προσωρινά προς άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και ο Λίβανος. Δεν σημειώθηκαν ακυρώσεις, ενώ καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις.

Advertisement

Πτώση έως και 10 βαθμούς στη θερμοκρασία

Η πορτοκαλί προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας ίσχυσε από τις 10:00 έως τις 19:00, με τη βροχόπτωση να μπορεί τοπικά να φτάσει τα 55-70 χιλιοστά την ώρα, συνοδευόμενη από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Η θερμοκρασία έπεσε περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, έναντι 36-37 βαθμών που είναι η μέση τιμή στα τέλη Αυγούστου.

Τα φαινόμενα κινούνται σταδιακά προς τα ανατολικά και αναμένεται να εξασθενήσουν. Από αύριο προβλέπεται βελτίωση, με πιθανότητα μόνο για μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και νότια του Τροόδους.

Advertisement

Advertisement