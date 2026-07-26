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Η ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε την Παρασκευή τον Πειραιά προκάλεσε προβλήματα στην πόλη, με την κατάρρευση σκαλωσιάς από πολυκατοικία να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του τραμ. Ωστόσο, το περιστατικό είχε και ανθρώπινο κόστος, καθώς ένας διανομέας τραυματίστηκε όταν καταπλακώθηκε από τα υλικά την ώρα που περνούσε από το σημείο με το μηχανάκι του.

Ο ίδιος νοσηλεύεται με σπασμένο δάχτυλο και κατάγματα στα πλευρά μετά το ατύχημα.

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Ο Αντώνης Γιώργης μίλησε από το νοσοκομείο αναφέροντας «με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”».

Και προσθέτει: «Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο. Πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις».

Τον άτυχο Αντώνη απεγκλώβισαν περαστικοί, με τον ίδιο να δηλώνει «ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα».