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Το έργο του, που αντλεί έμπνευση από τις καθημερινές προκλήσεις των εργαζομένων στην οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, γράφτηκε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της εργασίας του.

Ο Wang, ο οποίος έχει ασκήσει διάφορα χειρωνακτικά επαγγέλματα στο παρελθόν, έγινε ευρύτερα γνωστός για τα ποιήματά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη σημαντική λογοτεχνική διάκριση, ο ίδιος δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει να εργάζεται ως διανομέας έως την ηλικία των εξήντα ετών.

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Μια συλλογή ποιημάτων —ορισμένα εκ των οποίων ήταν πρόχειρα γραμμένα σε χαρτάκια στα διαλείμματα μεταξύ παραδόσεων φαγητού— χάρισε στον Wang Jibing μία από τις κορυφαίες λογοτεχνικές διακρίσεις της Κίνας.

Το«Χαμηλή Πτήση», εμπνευσμένο από τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διανομείς, απέσπασε το Λογοτεχνικό Βραβείο Lu Xun — το οποίο φέρει το όνομα του συγγραφέα που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης κινεζικής λογοτεχνίας.

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Ο 56χρονος Wang, ο οποίος άρχισε να εργάζεται ως διανομέας από στο 2019, έγινε γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα ποιήματα και τα δοκίμιά του.

Αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης ομάδας εργαζομένων χειρωνακτικών επαγγελμάτων που αναγνωρίζονται για το λογοτεχνικό τους έργο, το οποίο προσφέρει μια ματιά στις πιέσεις που βιώνουν μέσα στην τεράστια «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» (gig economy) της Κίνας.

Wang Jibing, 56, a food delivery rider in Kunshan, has won the prestigious Lu Xun Literature Prize for his poetry collection 𝘿𝙞 𝘾𝙝𝙪 𝙁𝙚𝙞 𝙓𝙞𝙣𝙜, which translates as 𝙇𝙤𝙬 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩.



His verses, written in fleeting moments – waiting for meals, elevators, or customers… pic.twitter.com/j3TUrcZEX9 — China Focus (@China__Focus) July 17, 2026

Για τον Wang, οπως αναφέρει το BBC, αυτό το υψηλού κύρους λογοτεχνικό βραβείο έρχεται μετά από μερικές δύσκολες δεκαετίες κατά τις οποίες έκανε διάφορες περιστασιακές δουλειές.

«Κράτησα την ανάσα μου και ένιωθα τρομερό άγχος… Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, όλα τακτοποιήθηκαν», δήλωσε ο Wang στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times στις 15 Ιουλίου —όταν έγινε γνωστή η είδηση ​​της βράβευσής του— προσθέτοντας ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο πρόσωπό του τού είχε προκαλέσει μεγάλη ψυχική πίεση.

Το χρηματικό έπαθλο για τους αποδέκτες του Λογοτεχνικού Βραβείου Lu Xun δεν ανακοινώνεται δημόσια, αν και το 2014 ανερχόταν στα 100.000 κινεζικά γιουάν (14.800 δολάρια ΗΠΑ).

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Ο Wang, ο οποίος γεννήθηκε στην επαρχία Jiangsu, εγκατέλειψε το σχολείο σε εφηβική ηλικία λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς του. Έκανε διάφορες δουλειές —από εργαζόμενος στον τομέα των κατασκευών μέχρι στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και την πώληση ειδών σε υπαίθριο πάγκο— προτού αρχίσει να εργάζεται ως διανομέας φαγητού.

"For the man in a hurry, there are no four seasons — only one stop, and the next."



This is the "People in a Hurry" penned by food delivery rider Wang Jibing. 📦✍️ His wheels chase time, his #verses salvage life. This, perhaps, is the best footnote of the extraordinary within… pic.twitter.com/Hv9Rem2RRb — China Daily (@ChinaDaily) April 11, 2026

Ωστόσο, η αγάπη του για το διάβασμα παρέμεινε ζωντανή και, την τελευταία δεκαετία, δημοσιεύει τα δικά του ποιήματα και δοκίμια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το 2022, ένα από τα ποιήματά του με τίτλο «Άνθρωπος που Βιάζεται» έγινε viral στο διαδίκτυο.

Το ποίημα ήταν εμπνευσμένο από ένα περιστατικό του 2019, κατά το οποίο ταλαιπωρήθηκε επί ώρες για να ολοκληρώσει μια παραγγελία, επειδή ο πελάτης είχε καταχωρίσει λανθασμένη διεύθυνση.

Το 2023 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή, με τίτλο «Άνθρωπος που Βιάζεται: Ποιήματα ενός Διανομέα Φαγητού».

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Παρά τη βράβευσή του, ο Wang δήλωσε ότι δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη δουλειά του, προσθέτοντας ότι σχεδίαζε να εργάζεται μέχρι να κλείσει τα 60 του χρόνια.

Wang Jibing has won the Lu Xun Literary Prize — one of China's most prestigious literary awards, for his poetry collection Flying Low.



Inspired by life on the road as a food delivery rider, Wang captures the hustle, resilience, hopes, and quiet strength of ordinary workers… pic.twitter.com/7kkYVfqjue — Kunshan (@Kunshan_China) July 16, 2026

«Από οικονομικής άποψη, δεν χρειάζομαι αυτή τη δουλειά για να ζήσω, αλλά αγαπώ την ατμόσφαιρα της εργασίας και με διατηρεί σε φόρμα», ανέφερε το δημοσίευμα της Global Times. «Θέλω μια ζωή προσγειωμένη και το βραβείο δεν θα αλλάξει ποτέ το ποιος είμαι».

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Το «Χαμηλή Πτήση», που κυκλοφόρησε το 2024, είναι μια συλλογή ποιημάτων εμπνευσμένων από συνεντεύξεις και έρευνες που διεξήγαγε ο Wang με περίπου 200 διανομείς.

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«Ποιος λέει ότι το να ανοίγεις τα φτερά σου σημαίνει να πετάς ψηλά; Και η χαμηλή πτήση είναι πτήση», αναφέρει ένας από τους στίχους των ποιημάτων του.

Η διάκρισή του έρχεται σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι χειρωνακτικών επαγγελμάτων στην Κίνα αφήνουν τη δική τους σφραγίδαστον λογοτεχνικό κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Το βιβλίο «Παραδίδω Δέματα στο Πεκίνο», μια αυτοβιογραφική αφήγηση του 2023 από τον πρώην διανομέα Hu Anyan, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Κίνα και τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο εξωτερικό.

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Μια αγγλική μετάφραση του βιβλίου κυκλοφόρησε πέρυσι. Ένας άλλος τίτλος —το «I am Fan Yusu» (Είμαι η Fan Yusu)—, ένα αυτοβιογραφικό κείμενο για τον προσωπικό αγώνα μιας εσωτερικής μετανάστριας εργάτριας, έγινε viral στο κινεζικό διαδίκτυο το 2017. Η ανταπόκριση ήταν τόσο έντονη, που η Fan αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι της λόγω των αμέτρητων αιτημάτων για συνεντεύξεις από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Lu Xun, από τον οποίο πήρε το όνομά του το λογοτεχνικό βραβείο, θεωρείται ευρέως ένας από τους σπουδαιότερους Κινέζους συγγραφείς του 20ού αιώνα, γνωστός για τη χρήση σατιρικών μυθιστορημάτων με στόχο την κριτική της παραδοσιακής κινεζικής κοινωνίας.

Αν και το όνομά του έχει μείνει στη μνήμη ως μία από τις σημαντικότερες μορφές των κινεζικών γραμμάτων, το έργο του αποκτά σήμερα νέα απήχηση στη νεότερη γενιά: πριν από μερικά χρόνια, ο Kong Yiji—χαρακτήρας από μυθιστόρημά του— έγινε «meme» που συμβόλιζε την απογοήτευση των Κινέζων νέων οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία.