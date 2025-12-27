Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Κίνα έχει γίνει viral επειδή κυκλοφορεί φορώντας μια αυτοσχέδια στολή-mecha για να παραδίδει φαγητό, κερδίζοντας το παρατσούκλι «Κινέζος Iron Man» και εκπλήσσοντας το κοινό στα social media.

Ο άντρας, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Gaosai Armour, έχει σχεδόν 100.000 ακολούθους και έγινε δημοφιλής μετά από ένα βίντεο όπου μπαίνει ήρεμα σε ένα μαγαζί τσαγιού φορώντας τη μεταλλική στολή και παραλαμβάνει την παραγγελία του, αφήνοντας άναυδους τους θεατές.

Advertisement

Advertisement

Μια στολή mecha είναι ένας μεγάλος μηχανικός εξωσκελετός που ενισχύει την ανθρώπινη δύναμη και μοιάζει με ρομπότ, συνήθως εμφανιζόμενος σε έργα επιστημονικής φαντασίας.

A DIY mecha suit just rolled into a Zhengzhou takeout spot for pick-up.



The future of food delivery just got an epic upgrade. 🤖🥡 pic.twitter.com/sMJAHGnOg5 December 5, 2025

Ο δημιουργός πίσω από την πανοπλία, Ζου Γκαοσάι, που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 και κατάγεται από το Zhengzhou στην επαρχία Henan, είπε ότι δεν εργάζεται ως διανομέας φαγητού πλήρους απασχόλησης, αλλά απλά ήθελε να δει «πώς είναι να είσαι ένας».

Όπως ανέφερε σε άλλη συνέντευξη στο Cover News, «Μερικές φορές αλληλεπιδρώ ακόμη και με την τροχαία… Τους ρωτάω αν, φορώντας αυτή τη στολή μηχανικού, θα πρέπει να χρησιμοποιώ τη λωρίδα κυκλοφορίας ή το πεζοδρόμιο».

Η φουτουριστική στολή κατασκευάστηκε χωρίς επαγγελματικά εργαλεία, με κάθε κομμάτι να συλλέγεται από μάντρες και κάθε στολή να απαιτεί περίπου μια εβδομάδα σχολαστικής εργασίας από τη συλλογή εξαρτημάτων έως την τελική συναρμολόγηση.

Όπως λέει ο ίδιος, «Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η ισορροπία μεταξύ εμφάνισης και λειτουργικότητας», και έχει αναθεωρήσει το σχέδιο αμέτρητες φορές για να έχει hi-tech, περίπλοκη εμφάνιση αλλά με ευελιξία στο πάνω μέρος του σώματος.

Advertisement

Ο Ζου ασχολείται με αυτή την ιδέα από παιδί, όταν φορούσε αυτοσχέδιες πανοπλίες σε παραστάσεις, αλλά αναγκάστηκε να δουλέψει στη βιομηχανία εστίασης για να ζήσει. Παρ’ όλα αυτά, το πάθος του για την κατασκευή μηχανικών στολών δεν έσβησε ποτέ.

Όπως λέει: «Θέλω να πω σε όλους ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Όσο υπάρχει πάθος στην καρδιά σας, η ζωή είναι γεμάτη ατελείωτες δυνατότητες».

Advertisement

Οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για την πραγματική στολή-μηχανή, με σχόλια όπως: «Περίμενε, όντως μπορεί αυτό να φορεθεί; Θέλω κι εγώ ένα» και «Φαίνεται ότι ο Iron Man ήρθε στην Κίνα για φαγητό σε πακέτο».

Με πληροφορίες από South China Morning Post

Advertisement